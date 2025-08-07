jueves 7  de  agosto 2025
Muere de cáncer Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock murió en paz, acompañado por sus seres queridos. Llevaba más de tres años luchando contra el cáncer de forma reservada

Brandon Blackstock
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brandon Blackstock, exesposo de la cantante Kelly Clarkson y reconocido mánager musical, falleció a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada este jueves 7 de agosto por su familia, que pidió privacidad en este difícil momento.

Blackstock murió en paz, acompañado por sus seres queridos. Llevaba más de tres años luchando contra la enfermedad de forma reservada, mientras continuaba presente en la vida de sus hijos y alejado del foco mediático.

Kelly Clarkson, con quien estuvo casado entre 2013 y 2022, había suspendido recientemente su residencia en Las Vegas para cuidar de sus hijos durante la etapa final de la enfermedad de Blackstock. La expareja tuvo dos hijos juntos: River Rose y Remington Alexander.

"Desafortunadamente, necesito posponer el resto de las fechas de la sesión de estudio de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", escribió.

Más sobre el mánager

Brandon fue un importante representante de artistas en la industria musical, trabajando con figuras como Blake Shelton, Rascal Flatts y la propia Clarkson, de quien fue manager desde 2017.

También se desempeñó como productor ejecutivo en The Kelly Clarkson Show antes de retirarse de la industria en 2021 para vivir en un rancho en Montana.

Hijo del mánager Narvel Blackstock y exhijastro de la cantante Reba McEntire, Brandon también fue padre de otros dos hijos, Savannah y Seth, fruto de una relación anterior, y recientemente se había convertido en abuelo.

La comunidad artística y los seguidores de Clarkson han expresado sus condolencias y apoyo a la familia en redes sociales, recordando a Blackstock como un hombre comprometido con su familia y su carrera, y una figura clave en la vida de la cantante.

