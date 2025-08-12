Jennifer Aniston sobre muerte de Matthew Perry: "Es una mezcla de tristeza y alivio"

MIAMI.- Casi dos años después de la repentina muerte de Matthew Perry , Jennifer Aniston ha roto el silencio con unas declaraciones tan sinceras como conmovedoras sobre la pérdida de su compañero y amigo de Friends. En una entrevista exclusiva para Vanity Fair, la actriz reveló que el elenco de la icónica serie comenzó a vivir el duelo por Perry mucho antes de su fallecimiento en octubre de 2023.

“Creo que, de alguna forma, ya estábamos de luto por Matthew desde hace tiempo”, confesó Aniston. Según explicó, su sentimiento se debía a las largas y conocidas batallas del actor contra las adicciones, que marcaron no solo su vida personal, sino también las dinámicas dentro del grupo de amigos que formó la exitosa comedia de los noventa.

Aniston, que interpretó a Rachel Green, no ocultó que sus emociones son complejas. “Es una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque ya no sufre”, dijo con voz entrecortada.

Un buen momento

La actriz compartió que, paradójicamente, Perry se encontraba en un buen momento justo antes de morir: había dejado de fumar, estaba cuidando su salud física y se encontraba de mejor ánimo que en años anteriores. “Ese día habíamos estado enviándonos mensajes. Estaba feliz, estaba sano, se estaba poniendo en forma”, recordó.

La intérprete también reveló que, junto a Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, hicieron todo lo posible por acompañarlo en su proceso. “Hicimos todo lo que pudimos, cuando pudimos. Nunca dejamos de intentarlo”, aseguró, dejando entrever que, pese a la cercanía del grupo, las adicciones de Perry eran una lucha profundamente personal y difícil de ganar para él.

Matthew Perry, recordado mundialmente por dar vida a Chandler Bing, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su residencia de Los Ángeles. Su muerte conmocionó a Hollywood y a millones de fanáticos de Friends alrededor del mundo.

Drogas y alcohol

El actor había publicado un año antes sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, donde narró con crudeza su lucha contra las drogas y el alcohol, así como los altibajos de su carrera.

Las palabras de Aniston han reavivado la conversación sobre la salud mental y la importancia de brindar apoyo constante a quienes enfrentan adicciones. También han puesto en perspectiva el profundo vínculo que unía al elenco de Friends, quienes no solo compartieron una década de trabajo en televisión, sino también una amistad que se mantuvo viva durante más de 30 años.

“Éramos una familia. Lo seguimos siendo. Y siempre lo recordaremos así: divertido, brillante, generoso y con un corazón enorme”, concluyó Aniston, visiblemente emocionada.