jueves 23  de  abril 2026
SUCESOS

Revelan causa de muerte de joven presuntamente asesinada por el rapero D4vd

Las autoridades también expusieron el informe toxicológico de la víctima, el cual arrojó positivo para alcohol y positivo presuntivo de metanfetaminas, MDMA y benzodiazepinas

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd. &nbsp;

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd.

 

AFP/ Frederick J. Brown
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha revelado la causa de muerte de Celeste Rivas Hernández, la joven de 14 años que fue hallada sin vida, y en avanzado estado de descomposición, en el maletero de un vehículo Tesla perteneciente al rapero D4vd en septiembre.

Según un comunicado emitido por las autoridades a la revista People, la joven murió a causa de múltiples heridas penetrantes ocasionadas con objetos. El informe también expone que la adolescente sufrió: "dos heridas penetrantes en el torso", y un: "desmembramiento bilateral de las extremidades superiores e inferiores".

Lee además
Ray Barraez, que trabajaba como chofer de UBER en el momento en que fue interceptado por las autoridades. video
INVESTIGACIÓN

Florida: muerte de conductor venezolano tras parada policial desata alarmas
Personas caminan en la calle del Edificio J. Edgar Hoover, que sirvió como la sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 1975, en Washington, DC.
Misterio

FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU

La revelación ha ratificado que el deceso de Rivas Hernández fue un homicidio.

Asimismo, las autoridades también expusieron el informe toxicológico de la víctima, el cual arrojó positivo para alcohol y positivo presuntivo de metanfetaminas, MDMA y benzodiazepinas. No obstante, señala que se realizan exámenes adicionales para confirmar esto último.

Las pruebas para verificar si la joven tenía opioides sintéticos en el organismo resultaron: "inconclusas debido a sustancias interferentes".

Acusación

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, aseveró que el presunto asesino de Celeste es el rapero David Anthony Burke, conocido como D4vid.

Además, informó que se sospecha que el crimen fue cometido el 23 de abril de 2025.

"Según un comunicado, el acusado habría desmembrado los restos para luego ocultarlos en un automóvil durante cuatro meses", reseña People.

El fiscal también sostiene que el móvil del crimen fue evitar que Celeste Rivas Hernández evitara denunciara la relación sexual ilícita con el artista, quien ya se encontraba bajo una investigación oficial.

La defensa de D4vid asevera que el rapero es inocente.

Temas
Te puede interesar

Con misa en la basílica de Santa María la Mayor se conmemora muerte del Papa Francisco

Junta Médica de Texas sanciona a tres doctores por la muerte de dos mujeres embarazadas

Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ray Barraez, que trabajaba como chofer de UBER en el momento en que fue interceptado por las autoridades. video
INVESTIGACIÓN

Florida: muerte de conductor venezolano tras parada policial desata alarmas

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.
NUEVA LEY

Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

Foto referencial sobre el tema.
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz
Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el anuncio. 
TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA

Hialeah inicia plan piloto de medidores inteligentes de agua tras años de quejas

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.
TENSIÓN

Disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
LEGISLACIÓN

EEUU facilita acceso a la marihuana para uso medicinal