Revelan causa de muerte de joven presuntamente asesinada por el rapero D4vd

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd.

MIAMI.- La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha revelado la causa de muerte de Celeste Rivas Hernández, la joven de 14 años que fue hallada sin vida, y en avanzado estado de descomposición, en el maletero de un vehículo Tesla perteneciente al rapero D4vd en septiembre.

Según un comunicado emitido por las autoridades a la revista People , la joven murió a causa de múltiples heridas penetrantes ocasionadas con objetos. El informe también expone que la adolescente sufrió: "dos heridas penetrantes en el torso", y un: "desmembramiento bilateral de las extremidades superiores e inferiores".

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La revelación ha ratificado que el deceso de Rivas Hernández fue un homicidio.

Asimismo, las autoridades también expusieron el informe toxicológico de la víctima, el cual arrojó positivo para alcohol y positivo presuntivo de metanfetaminas, MDMA y benzodiazepinas. No obstante, señala que se realizan exámenes adicionales para confirmar esto último.

Las pruebas para verificar si la joven tenía opioides sintéticos en el organismo resultaron: "inconclusas debido a sustancias interferentes".

Acusación

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, aseveró que el presunto asesino de Celeste es el rapero David Anthony Burke, conocido como D4vid.

Además, informó que se sospecha que el crimen fue cometido el 23 de abril de 2025.

"Según un comunicado, el acusado habría desmembrado los restos para luego ocultarlos en un automóvil durante cuatro meses", reseña People.

El fiscal también sostiene que el móvil del crimen fue evitar que Celeste Rivas Hernández evitara denunciara la relación sexual ilícita con el artista, quien ya se encontraba bajo una investigación oficial.

La defensa de D4vid asevera que el rapero es inocente.