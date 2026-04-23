Disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.

PARÍS.- El número de barcos que cruzaron el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos, mientras que los incidentes se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

El sábado 18 de abril Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, que estuvo prácticamente bloqueado desde el inicio de los ataques israeloestadounidenses el 28 de febrero.

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Sin embargo, lo volvió a cerrar horas después porque Washington continuaba bloqueando los puertos iraníes.

Como resultado, después de que 26 buques cargados de materias primas atravesaran el estrecho el sábado, el número de cruces cayó desde el domingo a su nivel más bajo, según datos marítimos de la empresa Kpler.

De domingo a miércoles, solo 18 navíos pasaron por el estrecho, un promedio de 4,5 por día. En comparación, del 1 de marzo al 17 de abril pasaron alrededor de 9 barcos diarios.

En tiempos de paz se registran unos 120 tránsitos diarios, según el sitio de información marítima Lloyds List. Por lo tanto, el tráfico por esa ruta se encuentra un 96% por debajo de lo normal.

Al mismo tiempo, el número de incidentes reportados por buques se disparó en la zona.

Desde el sábado se registraron siete ataques o incidentes por la agencia de seguridad marítima británica UKMTO o la empresa de inteligencia Vanguard Tech.

Hasta ahora, cinco de estos incidentes fueron confirmados por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Anteriormente no se habían reportado incidentes desde el 7 de abril. Tras el inicio de la guerra se registraron 38 incidentes por la UKMTO, Vanguard o la OMI, que confirmó oficialmente 28 de ellos.

Irán rechaza reabrir el estrecho mientras continúe el bloqueo de EEUU

La promesa de Irán de no reabrir el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo naval estadounidense seguía vigente este jueves, luego de que la república islámica anunciara la captura de dos barcos, uno de ellos de bandera panameña, que intentaban cruzar esa vía estratégica.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) indicó el miércoles por la noche que había "ordenado a 31 embarcaciones que dieran la vuelta o regresaran a puerto" como parte de su "bloqueo contra Irán".

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que mantendrá sin un plazo definido la tregua con Irán para dar más tiempo a las conversaciones de paz mediadas por Pakistán.

Irán, por su lado, afirmó que acogía con satisfacción los esfuerzos de Pakistán, pero no formuló más comentarios sobre el anuncio de Trump.

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabezó la delegación de Teherán en una primera ronda de conversaciones en Islamabad.

"La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible en medio de una violación flagrante del alto el fuego", remachó.

Trump incluso no descartó una reanudación de las conversaciones entre las partes beligerantes en los próximos días.

"¡Es posible!", escribió en respuesta al mensaje de una periodista del diario New York Post, quien le preguntaba sobre la probabilidad de que se celebraran negociaciones en las próximas "36 a 72 horas", es decir, hasta el viernes.

El magnate republicano también sostuvo que Irán, a petición suya, había detenido supuestos planes de ejecutar a ocho mujeres arrestadas por las protestas antigubernamentales en las semanas previas al ataque.

Sin embargo, el poder judicial iraní calificó sus declaraciones de "noticia falsa" y aseguró que las mujeres nunca se habían enfrentado a la pena de muerte.

Barcos "incautados"

En tanto, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico cuya misión es proteger Irán, anunciaron que habían "incautado" dos "barcos infractores" que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujo hacia sus costas.

La Casa Blanca no consideró el decomiso como una infracción al alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril, ya que no eran navíos ni estadounidenses ni israelíes. "Eran dos buques internacionales", zanjó su portavoz, Karoline Leavitt, a Fox News.

Panamá confirmó la incautación de un buque que enarbolaba su bandera y "de propietarios italianos", el MSC Francesca, y su Cancillería acusó a Teherán de causar un "grave atentado" contra la seguridad marítima con una "escalada innecesaria" de las tensiones.

Una tercera embarcación fue blanco de disparos cuando se encontraba a 8 millas náuticas al oeste de Irán, según la agencia británica de seguridad marítima UKTMO, pero pudo salir del estrecho en dirección al puerto saudí de Yeda, de acuerdo con el sitio web Marinetraffic.

En plena implementación del bloqueo, el Pentágono anunció el miércoles que el secretario de la Marina, John Phelan, dejaría el cargo "de inmediato".

El Departamento de Defensa estadounidense también afirmó el martes que sus fuerzas habían interceptado y abordado un barco "sin bandera y sancionado", que la AFP identificó como uno vinculado a actividades iraníes.

Los precios del petróleo subieron más de 4% este jueves en las primeras operaciones asiáticas, antes de moderarse en los minutos siguientes, por la incertidumbre sobre las negociaciones entre ambas partes.

Muertos en Líbano

En el otro principal frente de la guerra, cinco personas, entre ellas una periodista, murieron el miércoles en bombardeos israelíes en Líbano pese a otra tregua vigente en esa zona, que expira el domingo.

Líbano e Israel tienen prevista este jueves una ronda de diálogo en Washington.

"Líbano pedirá la prórroga de la tregua por un mes, el estricto respeto del alto el fuego y el cese por parte de Israel de las operaciones de dinamitación y destrucción en las zonas donde está presente", indicó una fuente oficial de ese país a la AFP.

Israel afirmó antes de estas conversaciones que no tenía "desacuerdos graves" con su vecino, y lo instó a "trabajar juntos" contra el grupo islamista proiraní Hezbolá.

Según el último balance oficial, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

FUENTE: Con información de AFP/EFE