Influencer que disparó contra casa de Rihanna pierde custodia de su hijo

La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023.

MIAMI.- Un juez de Florida removió la custodia de su hijo a la influencer que disparó contra la casa de Rihanna en Beverly Hills, conocida como Ivanna Lisette Ortiz.

La autoridad señaló que la mujer no puede tener contacto con el menor hasta que se emita una nueva orden judicial. Según lo expuesto por el medio TMZ, la única forma en que Ortiz pueda comunicarse con su hijo será si el padre del pequeño lo aprueba.

"El tribunal ordenó que el padre del niño tenga la custodia compartida al 100%, es decir, la custodia total y el control absoluto sobre la vida del menor", dice el medio.

Delito

La decisión del juez se produce en medio del proceso legal que la creadora de contenido enfrenta en California, luego de que en marzo llegara a las afueras del hogar de la intérprete de Diamonds y A$AP Rocky, y abrir fuego contra la propiedad.

El 9 de marzo, un día después del hecho, la mujer fue arrestada como sospechosa por el tiroteo e imputada por un cargo de tentativa de homicidio. La acusación de las autoridades sostiene que el delito fue: “fue intencional, deliberado y premeditado”.

Ahora, a la influencer se le acusa de 10 delitos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres por disparar a una vivienda o un vehículo habitados.