Revelan detalles de inicio de relación entre Piqué y Clara Chía

"Cuando comencé a trabajar allí, mi compañera era Clara.Si les soy sincera, al principio, no tenía ni idea de que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática, entonces no tenía ni idea de que cada noche, en ese bar, era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes", dijo la joven llamada Stella Jou, quien aseguró que laboró en el mismo bar de copas en Barcelona donde trabajó Chía.

"Era una chica bastante simpática, pero tampoco hablábamos mucho. Yo soy una persona tímida y tampoco soy de ir a hablar a la gente. Clara tenía novio, yo lo conocía y venía muchísimo al bar de copas en el que trabajábamos", agregó la supuesta compañera.

Tras ello, aseguró que en una de las jornadas de trabajo apareció en el bar Gerard Piqué con quien vio que Clara Chía tenía muy buena relación.

"...de golpe, apareció un chico con un pasamontañas, un tipo de abrigo que le cubría parte del rostro. Al quitarse la capucha, era Piqué... todo empezó a tener mucho sentido", recordó Stella Jou, al añadir que el ex-defensa del Fútbol Club Barcelona solía quedarse hasta tarde en la barra.

Cuestionan declaración sobre relación de Gerard Piqué

Ante esta declaración, la periodista Lorena Vázquez cuestionó lo dicho por la tiktoker.

"El relato de Jou fue puesto en tela de juicio. La periodista Lorena Vázquez dijo en el programa Y ahora Sonsoles que ve muchas lagunas en la historia de la tiktoker. Además acotó que el círculo cercano de la pareja le aseguró que Clara no es amiga de Jou. "Coincidieron dos o tres veces y ella (Clara) se quedaba hasta más tarde para cerrar la caja", reveló la fuente", reseñó People en Español.

De ser o no cierta esta versión, lo que sí es un hecho es que Gerard Piqué oficializó su relación el 25 de enero de 2023 al publicar una foto con Clara Chía en Instagram.