Revelan la causa de muerte del actor Val Kilmer

Fue en 2014 cuando el intérprete fue diagnosticado con cáncer de garganta. El actor se sometió a tratamientos como quimioterapia y radioterapia, además le realizaron una traqueotomía que le dejó secuelas en su voz.

“Sentí que el universo me estaba dando otra lección. Aprendí a comunicarme de maneras diferentes, no solo con palabras. La voz puede ser algo muy poderoso, pero también podemos encontrar otras formas de conectar con los demás”, manifestó en sus memorias I’m Your Huckleberry.

Últimos días

En los últimos años, la salud de Kilmer se había deteriorado, permaneció en cama por periodos prolongados y fue hospitalizado en varias ocasiones durante este año.

Sus últimos días, estuvo acompañado de sus hijos, Mercedes (33 años) y Jack (28 años), fruto de su matrimonio con la actriz británica Joanne Whalley.

Tras conocerse su fallecimiento, la familia agradeció, por medio de un comunicado emitido por la revista People, el apoyo que recibieron de colegas y fanáticos del actor. "Gracias por honrar la memoria de nuestro extraordinario padre. Estamos muy orgullosos de él y nos honra ver su legado. En este momento, nos gustaría llorar su pérdida en privado".