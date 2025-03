Revelan que estilista de Kylie Jenner y JLo se sentía enfermo previo a su muerte

MIAMI.- El repentino fallecimiento de Jesús Guerrero, estilista y amigo de Jennifer López y Kylie Jenner , parece haber estado asociada a un padecimiento de salud que no había revelado.

Pese a los malestares, Jesús continuó cumpliendo con sus compromisos laborales, incluso viajando a Irlanda e Inglaterra.

"Cuando Jesús regresó a los Estados Unidos desde Dubái, lo llevaron a un hospital de Los Ángeles, el 21 de febrero, y pereció el día siguiente", reseñó TMZ.

“Nos dijeron que no había antecedentes de consumo de drogas o alcohol y que se realizó una autopsia… pero los resultados de toxicología siguen pendientes”.

Causa de muerte

La hermana de Jesús, Gris, señaló a Us Weekly que aún no tienen respuesta sobre la causa de muerte del celebrity hairstyle. "Hemos podido rastrear cada uno de sus pasos, pero no sabemos qué lo enfermó o cuál fue la enfermedad", comentó al portal.

La mujer explicó que su hermano estaba de viaje con Jennifer López, pero al complicarse su salud regresó a Estados Unidos para ser tratado en una clínica.

"En su equipo hicieron todo lo posible para llevarlo con los doctores porque no estaba bien. Le dijeron que no iba a trabajar, que debería ver a un médico y descansar", recordó.

Aseveró que JLo se mantuvo atenta a la situación y los ayudó. "Estoy muy agradecida por todo lo que hizo por él”.