Revelan que Universal Music rescindió contrato de Liam Payne previo a su muerte

"El anticipo que recibió Liam fue enorme y no lo recuperó. De todos los miembros de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente", aseveró el informante.

Tras la disolución de One Direction, Liam había firmado con la disquera; pero su carrera en solitario no despegó como la de sus otros compañeros. Los informes del medio aseveran que su segundo álbum nunca vio luz, y que a principios de octubre el equipo de publicidad del cantante había renunciado.

Aunque los representantes del sello discográfico no ha confirmado lo que menciona el tabloide, sí emitió una nota de duelo en la que lamentaban la partida física de Payne.

“Su legado seguirá vivo a través de su música y de los innumerables fans que inspiró y que lo adoraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Liam”, reza el comunicado.

Problemas que enfrentaba

Previo a su desenlace, Payne estaba siendo cancelado en redes sociales debido a que su exprometida Maya Henry publicara el libro Looking Forward, en el que expuso algunos temas de su vida personal y se presume que de su relación con Payne.

No obstante, la controversia llegó cuando Henry dijo en un podcast que había enviado al músico una carta de judicial para que mantuviera distancia debido a que la buscaba constantemente, así como también señaló que la manipulaba con sus problemas de salud mental.

"Desde que rompimos, siempre me enviaba mensajes diciendo: ‘No me siento bien’. Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, me voy a morir. No me siento bien’".

Algunos acusaron a Payne por su presunto comportamiento contra Henry, mientras que otros atacaron a la modelo por hacer público sus problemas con el intérprete.