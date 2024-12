Rey Carlos III graba mensaje navideño desde capilla del Hospital Middlesex de Londres

El audiovisual aún no ha sido publicado, pero fuentes dicen a la revista People que el hijo de Isabel II reflexiona sobre los desafíos que tanto su nación como el mundo han enfrentado en 2024, así como también sobre los retos que su familia encaró y que se puede superar con el apoyo de los seres queridos.

Historia de la capilla

La locación de este año marca un importante cambio en la tradición, pues es la primera vez en 18 años que el mensaje de navidad no es grabado dentro de una propiedad de la realeza.

"El árbol de Navidad que aparece en el video fue donado al proyecto Can You C Me? de Croydon BME Forum y Macmillan Cancer Support y se colocará en el Royal Trinity Hospice, Clapham, el hospicio más antiguo del Reino Unido", destaca el mensaje de la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

El Telegraph informó que la Capilla Fitzrovia fue construida en el corazón del hospital para que los pacientes y el personal busquen la paz en momentos de turbulencia.

Además, el rey Jorge VI, padre de Isabel II y abuelo de Carlos, puso la primera piedra cuando se construyó el centro de salud en 1928.

Si bien el hospital cerró en 2005, la capilla sigue abierta al público.

"También es una capilla no confesional, lo que, por supuesto, es un punto clave. Aunque se trata de un discurso navideño, a Su Majestad le gusta acercarse a personas de todas las religiones y a aquellas que no tienen ninguna", dijo una fuente real a The Telegraph sobre la el templo.