Rey emérito Juan Carlos I recibe premio literario en Francia

PARÍS.- El rey emérito español Juan Carlos I , instalado en Abu Dabi desde 2020, recibirá este sábado en París un premio por su libro de memorias, Reconciliación, informó el martes la organización, que tilda de "ridícula" la polémica desatada en España tras el anuncio.

Esta autobiografía, coescrita con la autora francesa Laurence Debray y publicada a finales del año pasado, reabrió el debate en España sobre el legado de su reinado y sus vínculos con el dictador Francisco Franco, cuya muerte supuso su acceso al trono.

El exjefe de Estado español, de 88 años, será galardonado con un premio especial en el marco de la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), situada precisamente en el llamado palacio Borbón a orillas del Sena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stéphane Bern Officiel (@stephane.bern.officiel)

Con Reconciliación, Juan Carlos I "propone una reflexión personal sobre su trayectoria, en un ejercicio de transmisión y de narración de un recorrido político e histórico", indica el comunicado de la asociación Lire la Société, organizadora desde 1991 de esta jornada que destaca libros de carácter político y que cada año premia a una serie de obras.

El anuncio causó cierto revuelo en la prensa española, con algunos medios señalando incluso la posible "influencia de los monárquicos franceses" en esta elección.

Es "ridículo", dijo a AFP Luce Perrot, fundadora de Lire la Société. "Es un libro que traza una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el regreso de la democracia" en España.

"Es un testimonio indispensable para escribir la historia contemporánea de la segunda mitad del siglo XX", añadió, insistiendo en las "garantías de independencia" del jurado, formado por periodistas, editorialistas y observadores de la vida política.

"Fuera de nuestras fronteras"

Por su lado, el entorno de la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, insistió en que se trata de un acto organizado por una entidad exterior.

"No hay ningún marco diplomático en este evento, no es la presidenta quien decide recibirlo, es esta asociación la que ha decidido premiar su libro", dijeron estas fuentes. Braun-Pivet estará no obstante presente en la ceremonia, "como cada año".

Desde el gobierno español, la portavoz Elma Saiz aseguró en rueda de prensa que "es un premio que se da fuera de nuestras fronteras, el emérito es un ciudadano libre".

Los organizadores confirmaron que Juan Carlos I estará presente en la ceremonia, así como sus hijas, las infantas Cristina y Elena.

En sus memorias, el rey emérito habla sobre su papel en la transición democrática, sus tensas relaciones familiares y el "error" que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.

Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica a Franco, quien gobernó España con mano de hierro tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).

Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos de Borbón fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.

Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.

Dos años después, atrapado en una serie de escándalos, abdicó en favor de su hijo Felipe.

En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en la región de Galicia, en el noroeste.

FUENTE: AFP