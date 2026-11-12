Fallece en Ciudad de México la escritora cubana Nedda G. de Anhalt

MIAMI.- En la Ciudad de México donde residió la mayor parte de su vida, falleció la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 la narradora, periodista, ensayista y cinéfila cubana Nedda G. de Anhalt. Tenía 92 años de edad.

Nacida como Nedda Gurwitz Zuchowicz, el 5 de febrero de 1934, en La Habana, fue fruto de una familia de emigrantes judíos.

Se formó en Cuba, estudió en Estados Unidos y tras conocer en México a Enrique Anhalt Kronheim se casaron y desde entonces el matrimonio vivió en México DF, donde nació su único hijo, Eduardo. La escritora resaltaba con orgullo que se nacionalizó mexicana en 1967. A pesar de vivir prácticamente toda su vida adulta en México, incluso hablar con cierto acento mexicano, Nedda estuvo siempre muy apegada al tema cubano, que está muy presente en su obra literaria.

La escritora estudió Derecho Civil, Diplomático y Administrativo en la Universidad de La Habana y posteriormente Literatura en el Sarah Lawrence College, de Nueva York.

Su amiga y colaboradora Mónica Gutiérrez me envió un email: “Estimado Luis, con profundo pesar te participo que nuestra querida Nedda falleció el domingo en la noche. Descanse en paz”.

Luego señaló que estaba pasando un episodio de neumonía y que los medicamentos estaban haciendo su trabajo. Sin embargo el domingo en la noche “cenó y poco después le vino un paro cardiaco y murió. Fue súbito”. Estaba en su casa con la enfermera y las personas que le ayudaban día a día, añadió Mónica, expresando: “Se fue mi querida Nedda, con quien estuve hombro a hombro durante 18 años, ella misma decía, que era su brazo derecho y el izquierdo también”.

Nedda G. de Anhalt fue una prolija escritora. Además de sus libros de cuentos El Correo del Azar, El banquete, Cuentos inauditos y A buena hora mangos verdes, narraciones escritas con agudeza y una prosa deliciosa, hay que destacar tres libros fundamentales de entrevistas a escritores cubanos. Rojo y Naranja sobre Rojo (1991), Dile que pienso en ella (1999) y Cubanos (2022), donde entrevistó a escritores como Lydia Cabrera, Eugenio Florit, Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Enrique Labrador Ruiz, Eloísa Lezama Lima y Carlos Franqui.

Otros entrevistados en estos libros fueron, Ángel Gaztelu, Herminia del Portal, Belkis Cuza Malé, Leví Marrero, Cristóbal Díaz Ayala y María Elena Cruz Varela. En el último libro de entrevistas aparecen conversatorios con Amelia del Castillo, Ángel Cuadra, Armando Álvarez Bravo, José A. Albertini, Félix Cruz Álvarez, José Abreu Felippe, Armando de Armas, y a Zoé Valdés y Miriam Gómez, entre otros.

El desaparecido escritor Roberto Valero escribió en el prólogo de Rojo y Naranja sobre Rojo: “El castrismo es un sistema tan abominable que solo necesita que se cuente la verdad para que caiga su imagen idiotizante”.

Nedda se mantuvo activa y creativa hasta el final, el pasado año 2025 publicó Satie y yo, un libro que resume parte de su vida familiar, en especial la historia de su madre polaca, que “nació y vivió en Varsovia, Cuba y México. Los tres países están representados en estos relatos”. Sobre ese libro destacó que deseaba “dejar a futuras generaciones la historia de mi queridísima prima Silvia, sobreviviente en Siberia del Holocausto”.

Tras la publicación de Satie y yo, hablaba de un nuevo proyecto, el libro de poesía Monet y Voltaire. Trabajaba recopilando cartas: “Estoy haciendo una selección de cartas, porque algunas son muy personales para publicarlas. Tengo regados poemas y ensayos que quisiera rescatarlos en un compendio. Hubiera querido también que después de 40 años fueran reeditados algunos de mis libros, pero eso es difícil porque en México no abundan las reediciones a menos de que estén auspiciadas. Así que, como ves, estoy activa y espero que la vida se ponga de acuerdo con Cronos y siga siendo generosa”.

Su ensayo ¿Por qué Dreyfus? sobrecogió al público asistente al Primer Encuentro de Centro PEN de Iberoamérica, organizado por el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y celebrado en Miami en el 2000.

Además de la narrativa, la poesía y el ensayo, Nedda es autora de la novela En el aire, y destacaba por su amor al cine. Varios libros lo atestiguan, Cine: La Gran Seducción, Mis amores en la sala oscura y Nedda G. de Anhalt entre libros, películas, imágenes, confidencias, hasta “¡que se pare la bola!”.

A la pregunta ¿Se siente satisfecha con lo alcanzado?, respondió el pasado año 2025: “Sí, la vida, en efecto, ha sido generosa pero no estoy satisfecha ya que perdí a gran parte de la familia en el maldito Holocausto y además, estamos viviendo en un mundo donde impera pobreza, hambre, injusticia y unas ansias ilimitadas de poder”.

Nedda G. de Anhalt recibió sepultura durante una emotiva ceremonia, la tarde del 10 de noviembre, en el exclusivo cementerio Bet Hajaim para miembros de la comunidad judía Bet El, en el Estado de México. Descanse en paz, la admirada y querida Nedda.