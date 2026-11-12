Kylie Jenner enfrenta cuarta demanda por maltrato laboral en menos de un año

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

Kylie Jenner se enfrenta a una nueva demanda de una antigua empleada doméstica que afirma haber sido maltratada mientras trabajaba para la magnate y que, cuando se quejó, solo recibió promesas vacías y finalmente fue despedida.

Tres limpiadoras y una chef privada han demandado a Jenner por maltrato laboral en tan solo siete meses. La nueva demanda interpuesta por Dinora Cabria Amaya no acusa a la empresaria de maltrato directo, pero sugiere que influyó en las decisiones relativas a supuestas prácticas salariales ilegales.

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Cabria Amaya, quien comenzó a trabajar para Jenner en marzo de 2025, afirma que se le negaron horas extras y que fue sometida a un ambiente laboral hostil. En un incidente, la denunciante afirma que su supervisora, Laura Dooley, le ordenó entrar al armario de Jenner usando un código, y que quedó encerrada durante más de una hora. Según la denuncia, Cabria llamó a Dooley y le rogó que la ayudara, pero según su testimonio, su encargada se burló de lo ocurrido.

La trabajadora, que ganaba 40 dólares por hora en efectivo, también alega que se le obligaba a desplazarse entre las propiedades de Jenner sin recibir pago por kilometraje ni tiempo de viaje. Además, asegura haber sufrido múltiples lesiones laborales que no fueron tratadas adecuadamente.

El 4 de septiembre de 2025, Cabria Amaya dice que estaba limpiando un cajón cuando, supuestamente, un bote de gas pimienta sin asegurar se descargó directamente en su rostro y ojos, causándole "quemaduras graves y problemas de visión".

Le pidieron que completara un informe y se lo entregara al personal de seguridad de Jenner antes de ir al médico. Posteriormente, no recibió ningún permiso cuando informó que sufría “dolor ocular intenso, visión borrosa, dolores de cabeza, ardor, irritación y sensibilidad” que afectaban su desempeño.

Cabria Amaya y su abogada dicen que en ocasiones la “confinaban en una habitación porque Jenner no quería verla”, y que sus “reiterados informes de dolor constante” nunca fueron tomados en serio ni atendidos.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2025, Cabria Amaya estaba limpiando una caseta de perro cuando, supuestamente, el perro de Jenner la mordió. Según la demanda, ella informó inmediatamente del incidente a su representante.

“Una vez más, no se le brindó ninguna ayuda significativa. La demandante compró medicamentos sin receta y se trató la lesión ella misma”, afirma la demanda. “Continuó quejándose de dolor en los ojos, dolor en el brazo y la muñeca por la mordedura del perro, y dolor de espalda debido al trabajo cada vez más físico”.

Al final Cabria Amaya fue despedida el 6 de febrero de 2026, tras solicitar que se le pagaran los gastos de kilometraje por los desplazamientos entre las casas de Jenner para realizar diversas tareas asignadas durante un mismo turno. Ahora cree que fue despedida por haber denunciado sus deficiencias salariales y el trato recibido en el trabajo, según consta en la demanda.

El abogado de Jenner, Michael Rhodes, afirma en un comunicado a Rolling Stone que las nuevas demandas fueron presentadas por el mismo abogado que representa a las otras empleadas domésticas que la demandaron a principios de este año.

Defensa de Jenner niega las acusaciones

“Es evidente que este abogado quiere aprovecharse de la publicidad para intentar obtener una ganancia indebida”, declaró a Rolling Stone . “No nos dejaremos intimidar. Por lo tanto, defenderemos con firmeza estos casos sin fundamento y esperamos contar nuestra versión de los hechos”.

Mientras tanto, la abogada de Cabria Amaya afirma que ella no se rendirá. "Para los empleados que trabajan en hogares de alto perfil, el miedo a perder futuras oportunidades laborales puede ser abrumador. Cuando tu sustento depende de la discreción, las referencias y las relaciones profesionales influyentes, denunciar puede parecer imposible. Pero ningún empleador tiene derecho a tomar represalias contra los trabajadores por presentar quejas protegidas", declaró a Rolling Stone.

La nueva denuncia surge después de que las exempleadas domésticas Angélica Hernández Vásquez y Juana Delgado Soto presentaran demandas similares contra Jenner en abril pasado. Las tres mujeres alegan malos tratos y represalias por haber denunciado irregularidades.