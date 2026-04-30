jueves 30  de  abril 2026
OBITUARIO

Muere el hijo de la actriz y presentadora Josemith Bermúdez

El periodista venezolano Luis Olavarrieta, amigo cercano de la familia, confirmó la información en redes sociales. Se desconoce la causa de muerte

La actriz y presentadora Josemith Bermúdez junto a su hijo Juan Cristóbal.&nbsp;

La actriz y presentadora Josemith Bermúdez junto a su hijo Juan Cristóbal. 

Captura de pantalla/Instagram/@josemithbermudez
Noticiero Venevision informa la muerte de Juan Cristóbal, hijo de la presentadora y actriz Josemith Bermúdez.&nbsp;

Noticiero Venevision informa la muerte de Juan Cristóbal, hijo de la presentadora y actriz Josemith Bermúdez. 

Captura de pantalla/Youtube/Noticias Venevision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A casi cinco años del fallecimiento de la actriz y presentadora venezolana Josemith Bermúdez, tras una larga batalla contra el cáncer; se ha dado a conocer que su hijo Juan Cristóbal, de 14 años, ha fallecido.

La información trascendió el miércoles 29 de abril, luego de que el colegio Lawrence School, donde estudiaba Juan Cristóbal, emitiera un mensaje de condolencias a la familia y seres queridos a través de sus redes sociales.

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"La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz", reza el comunicado.

Confirmación

Posteriormente, el periodista venezolano Luis Olavarrieta, amigo cercano de la familia, confirmó la información en redes sociales.

"Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario", escribió.

Juan Cristóbal vivía con su padre, el odontólogo Cristóbal Sforzina Marcano, en México.

En el programa estelar Noticias Venevision también se informó que la familia no ha dado detalles de la causa de muerte del adolescente.

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