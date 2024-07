Ricardo Montaner inspira un viaje emocional en nuevo álbum

“Volver a hacer mis canciones icónicas, con los arreglos originales y un sonido actual y extraordinario, es una experiencia única. Es verdad que nunca se vive igual una experiencia ya vivida, pero esta vez siento la plenitud que no sentía ante la duda de si funcionaría o no. En esta ocasión, lo veo desde otro ángulo, que sin duda es pleno y maravilloso”, dijo en un comunicado el intérprete de éxitos como Me va a extrañar, Tan enamorados y Déjame llorar.

Con este álbum, Ricardo Montaner desea transportar a los oyentes a un viaje emocional e inolvidable. La portada del disco sigue la misma línea del primero.

"Ricardo Montaner 2 (Versión Montaner) es un trabajo creativo impecable, que reanima la portada original, destacando la nostalgia que caracteriza al proyecto", indicó la producción.

De esta manera, la segunda entrega contiene temas como A dónde va el amor, La bella durmiente y yo, Solo con un beso, Tu piano y mi guitarra, Debo de cambiar de amor, Qué le diré qué me dirá y Haciendo camino.

Seis producciones de Ricardo Montaner

En mayo de este año, Montaner lanzó al mercado Ricardo Montaner 1 (Versión Montaner), el primero de seis álbumes que el cantautor estrenará antes de febrero de 2025.

En abril, durante la celebración de los Latin AMAs, el venezolano presentó en vivo el sencillo Yo qué te amé donde además recibió el premio Latin AMA Legacy, reconocimiento por el legado musical e impacto duradero en la industria musical.