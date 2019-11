Ricardo y Chino Darín debutan como padre e hijo en "La odisea de los giles"

En esta línea, su padre, Ricardo Darín, destacó que esta historia se "extrapola del corralito y se instala en la situación de cada uno". "Las buenas historias son las que se terminan de cerrar con las experiencias personales. Ponemos al servicio de la lectura nuestras frustraciones, miedos y prejuicios", dijo.

La cinta, que formó parte de las proyecciones especiales de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, convierte la novela de Sacheri en una aventura a la que se lanza un grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, víctimas de una estafa que se ha llevado sus ahorros en pleno "corralito".

Darín señaló entonces, durante la presentación a la prensa, que no hubo "mucha necesidad de meter mano a la valija de los recuerdos" y que "lo que ocurrió en 2001, mas allá de que no fue muy investigado a posteriori, está grabado en el ADN" de todos los argentinos.

El actor definió entonces a los giles como "pardillos" y cree que se pueden ver "en todo el mundo". Según señaló ahora, él mismo se siente así "muchas veces" porque, tal y como ha destacado, sigue "tropezando en las mismas piedras". "Creo haber aprendido de los errores y luego veo que no termino de aprender nunca. Quienes no pensamos en aventajar a los demás no estamos preparados para defendernos de las amenazas serias", dijo.

RELACIONES FAMILIARES EN EL CINE: "ALTAMENTE COMPLEJAS"

Ricardo Darín señaló que "las relaciones familiares llevadas al trabajo son altamente complejas", por lo que es necesario tomarlas "con amor y tolerancia", en referencia al debut junto a su hijo en la ficción, así como en la labor de producción de esta película, en la que ambos participaron.

"Entre familiares hay una confianza que merece que todo sea tomado con seriedad y prudencia. No hay una norma a seguir, somos suficientemente maduros en nuestras relaciones como para confiar en que a pesar de los escollos hay una mirada amorosa", dijo.

Su hijo, Chino Darín, ha admitido que puede haber "algo de pudor" en el trabajo interpretativo, pero dice haber transitado "por un terreno pedregoso con altura". "Parte de la dinámica de trabajo tenía que ver con discutir, cada uno dar su mejor mirada, y ese proceso es muy delicado", contó.

El director de la cinta, Sebastián Borensztein, explicó en San Sebastián que esta es una película "muy luminosa y brillante" que cuenta con "todo el color" y naturalismo posible del campo, al tiempo que retrata a la "gente de los pueblos" tal cual son, sin "ocuparse de a qué echan mano en su guardarropa", con la piel "curtida" por el sol.

Del mismo modo, respecto a los momentos de alivio humorístico, matizó que más que proponerse hacer comedia, esta es una "historia con un trasfondo dramático" y que, como premisa, permite explotar el humor allá donde aparezca.