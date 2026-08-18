martes 18  de  agosto 2026
MÚSICA

Ricky Martín encabeza show de medio tiempo de la NFL en Río de Janeiro

El show de medio tiempo será transmitida en vivo en Brasil a través de GETV y sportv de Globo

Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Ricky Martin encabezará junto al DJ, cantante y productor brasileño Pedro Sampaio, el show de medio tiempo del NFL Rio Game 2026 en Brasil el 27 de septiembre. Según información de Billboard, el espectáculo será el séptimo presentado por American Express durante los Juegos Internacionales de la NFL de 2026.

En la cita, que inicia a las 4:25 p.m. (hora del este), los Baltimore Ravens se enfrentarán a los Dallas Cowboys en el Estadio Maracanã de Río de Janeiro, y será el primer partido de temporada regular de la NFL en la ciudad sudamericana.

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Sobre la selección de los artistas, el director sénior de presentación global de partidos, música y entretenimiento de la NFL, Tim Tubito, aseveró: “Durante el último año, la NFL ha adoptado el poder global y la influencia cultural de la música latina, y tanto Pedro Sampaio como Ricky Martin tienen una conexión única con los fans en Brasil, América Latina y más allá”.

Volver al Maracaná

En un comunicado, Pedro Sampaio manifestó su emoción por poder presentarse en el Maracaná junto al astro puertorriqueño.

“Crecí en Río de Janeiro viendo el Estadio Maracaná como un lugar donde se hacía historia. Nunca imaginé que la primera vez que me presentaría en ese campo sería junto a Ricky Martin, quien siempre ha sido una gran inspiración para mí. El Maracaná es parte de la historia tanto del deporte como de la música, y ser parte de este momento, especialmente en el primer partido de la NFL en mi ciudad natal, es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida”.

Por su parte, Ricky Martin señaló que el show le permitirá volver a uno de sus lugares favoritos en el mundo.

“Ser parte de otro evento histórico de la NFL junto a Pedro Sampaio me emociona muchísimo. No hay nada como la energía del público brasileño, y estoy deseando reencontrarme con todos y volver a cantar en vivo en un escenario tan icónico como el Maracaná”.

El show de medio tiempo será transmitida en vivo en Brasil a través de GETV y sportv de Globo.

Además, diversas tiendas en Río contarán con mercancía de edición limitada que conmemora el espectáculo.

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