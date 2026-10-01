jueves 1  de  octubre 2026
MÚSICA

Lena Burke estrena el videoclip de la canción "Veo Veo"

Veo Veo es mucho más que una canción para Lena Burke. Es una mirada hacia su infancia, sus raíces, la emigración y las emociones que acompañan a quienes un día tuvieron que dejar atrás su tierra

La cantautora Lena Burke.&nbsp;

La cantautora Lena Burke. 

Cortesía/FUSION 4 MEDIA, LLC.
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La cantautora Lena Burke continúa viviendo un importante momento en su carrera con Veo Veo, una de las canciones más personales y emotivas de su repertorio. A través del programa Primer Impacto de Univision, la cubana llevó a la pantalla chica la historia visual que acompaña el tema cargado de nostalgia, identidad y esperanza.

El audiovisual fue filmado por Victor Rodriguez y editado por Angélica Salvador, trasladando al lenguaje visual la nostalgia, las raíces y las emociones que inspiraron la composición.

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Las imágenes acompañan el carácter íntimo de la canción y complementan una historia profundamente ligada a los recuerdos y a la identidad de Lena.

Música y memoria

Veo Veo es mucho más que una canción para Lena Burke. Es una mirada hacia su infancia, sus raíces cubanas, la emigración y todas aquellas emociones que acompañan a quienes un día tuvieron que dejar atrás su tierra para construir una nueva vida.

Inspirada en su propia historia, la canción está dedicada especialmente a su abuela paterna, Borja, a quien Lena llegó a cantarle el tema al oído durante sus últimos momentos de vida. De esa experiencia íntima surge una obra que transforma la despedida en un mensaje universal sobre la memoria, la familia, la identidad y la esperanza.

El título rescata el tradicional juego infantil Veo Veo, que Lena recuerda de sus años de infancia en Cuba y que para la artista representa la imaginación y esa capacidad de soñar que permanece incluso en medio de las circunstancias más difíciles.

Compuesta por Lena Burke junto a Mónica Vélez y Covi Quintana, la canción se mueve dentro de una elegante balada pop que combina la sensibilidad interpretativa con una producción de riqueza musical.

La producción estuvo a cargo de la propia Lena junto a Carlos Álvarez, y cuenta con la participación de la Budapest Scoring Orchestra, incorporando por primera vez cuerdas orquestales reales en una grabación propia de la cantautora.

Listas

El estreno llega acompañado de importantes noticias para la carrera de Burke. Veo Veo ha logrado entrar en la lista Pop de Billboard, alcanzando la posición #23, un significativo logro para una artista independiente y para una canción que ha conectado con el público a través de un mensaje profundamente humano.

Además, la versión bachata debutó en la posición #21 de la lista Tropical de Billboard, reafirmando la versatilidad de la canción y la capacidad de Lena de llevar su propuesta musical a diferentes géneros y audiencias.

Este logro llega tras el éxito de A Celia, tema con el que la artista rindió homenaje a la inolvidable Celia Cruz y que marcó otro importante capítulo en su trayectoria reciente.

Veo Veo forma parte de Burke Music Records, sello bajo el cual Lena continúa desarrollando una etapa artística caracterizada por la independencia creativa, la calidad musical y una visión muy personal de cada uno de sus proyectos.

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