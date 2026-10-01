Anulan prohibición a Naomi Campbell para ejercer como administradora de organización benéfica

Naomi Campbell asiste a un evento de Victoria's Secret durante la Semana de la Moda de Nueva York, para celebrar el tour 2023 del show de Victoria's Secret. La historia de vida de Campbell es una de las que aborda la serie Las Supermodelos , de Apple TV.

LONDRES.- La ex supermodelo Naomi Campbell ganó el jueves una apelación para anular una prohibición de cinco años para ejercer como administradora de una organización benéfica , después de que un panel aceptara que fue víctima de un engaño.

Un fallo de un tribunal del Reino Unido señaló que había habido mala gestión en su organización Fashion for Relief, pero que ella "no estuvo involucrada" y "no lo sabía".

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La sentencia indicó que Campbell, de 56 años, compartía responsabilidad por el hecho de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, pero que esto no significaba que fuera incompetente para ser administradora de una organización benéfica en las circunstancias del caso, "incluido el engaño sostenido" al que se enfrentó.

Los abogados de Campbell dijeron al tribunal que se había utilizado una cuenta de correo electrónico falsa para hacerse pasar por la ex supermodelo.

Polémica

El organismo de control Charity Commission prohibió a Campbell en 2024 dirigir una organización benéfica durante cinco años tras identificar "múltiples casos de mala conducta".

Pero ella calificó que la conclusión contenía "graves deficiencias".

Al reaccionar al fallo, la Charity Commission afirmó que su inhabilitación de Campbell se había dictado sobre la base de "las pruebas de las que disponíamos en ese momento".

Añadió que la sentencia reconocía que la comisión, Campbell y otras personas habían sido "objeto de un engaño sofisticado".

Campbell fundó la organización benéfica en 2005, con el objetivo de aprovechar la industria de la moda para aliviar la pobreza y promover la salud y la educación, mediante la concesión de subvenciones a otras entidades y la aportación de recursos ante desastres en el mundo.

La organización fue disuelta y eliminada del registro de organizaciones benéficas en 2024.

FUENTE: Con información de AFP