jueves 1  de  octubre 2026
JUSTICIA

Anulan prohibición a Naomi Campbell para ejercer como administradora de organización benéfica

La sentencia indicó que Campbell compartía responsabilidad en que la organización no presentara sus cuentas a tiempo, pero que no significaba que fuera incompetente para ser administradora

Naomi Campbell asiste a un evento de Victorias Secret durante la Semana de la Moda de Nueva York, para celebrar el tour 2023 del show de Victorias Secret. La historia de vida de Campbell es una de las que aborda la serie Las Supermodelos, de Apple TV.&nbsp;

Naomi Campbell asiste a un evento de Victoria's Secret durante la Semana de la Moda de Nueva York, para celebrar el tour 2023 del show de Victoria's Secret. La historia de vida de Campbell es una de las que aborda la serie Las Supermodelos, de Apple TV. 

AFP/ Angela Weiss

LONDRES.- La ex supermodelo Naomi Campbell ganó el jueves una apelación para anular una prohibición de cinco años para ejercer como administradora de una organización benéfica, después de que un panel aceptara que fue víctima de un engaño.

Un fallo de un tribunal del Reino Unido señaló que había habido mala gestión en su organización Fashion for Relief, pero que ella "no estuvo involucrada" y "no lo sabía".

Lee además
Chucho Valdés actúa en el Starlite Festival en Marbella, España. 
MÚSICA

Chucho Valdés celebra sus 85 años con un concierto de pura improvisación en Miami
La soprano Lucía Iglesias García y la mezzosoprano Yasmín Forastiero. video
MÚSICA

El Teatro Real de Madrid trae a Miami el talento de sus nuevas generaciones

La sentencia indicó que Campbell, de 56 años, compartía responsabilidad por el hecho de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, pero que esto no significaba que fuera incompetente para ser administradora de una organización benéfica en las circunstancias del caso, "incluido el engaño sostenido" al que se enfrentó.

Los abogados de Campbell dijeron al tribunal que se había utilizado una cuenta de correo electrónico falsa para hacerse pasar por la ex supermodelo.

Polémica

El organismo de control Charity Commission prohibió a Campbell en 2024 dirigir una organización benéfica durante cinco años tras identificar "múltiples casos de mala conducta".

Pero ella calificó que la conclusión contenía "graves deficiencias".

Al reaccionar al fallo, la Charity Commission afirmó que su inhabilitación de Campbell se había dictado sobre la base de "las pruebas de las que disponíamos en ese momento".

Añadió que la sentencia reconocía que la comisión, Campbell y otras personas habían sido "objeto de un engaño sofisticado".

Campbell fundó la organización benéfica en 2005, con el objetivo de aprovechar la industria de la moda para aliviar la pobreza y promover la salud y la educación, mediante la concesión de subvenciones a otras entidades y la aportación de recursos ante desastres en el mundo.

La organización fue disuelta y eliminada del registro de organizaciones benéficas en 2024.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Lena Burke estrena el videoclip de la canción "Veo Veo"

Revelan que artistas judíos son excluidos de principales sectores culturales de EEUU

Liliana Morillo desata las críticas al hablar de migrantes detenidos por ICE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026. video
RECUENTO

Un análisis del historial de derechos humanos de Cuba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
ELECCIONES

El Salvador convoca a las elecciones de 2027, en las Bukele buscará un tercer mandato

El Subaru Trailseeker 2026 demuestra que un vehículo eléctrico no tiene que renunciar a la personalidad aventurera que caracteriza a Subaru
AUTOMOVIL

Subaru Trailseeker

La representante estatal Angie Nixon, candidata demócrata al Senado de EEUU, y la senadora Annette Taddeo, aspirante a directora de Finanzas de Florida (CFO) denuncian las políticas contra la inmigración de Trump. 
INMIGRACIÓN

Angie Nixon y Annette Taddeo condenan abusos migratorios de ICE en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
POLÍTICA

Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

Por Valeria Montero
Anna Bensi a su salida del tribunal ofreció detalles del juicio en la que la culparon junto a su madre.
REPRESIÓN JUDICIAL

Régimen cubano condena a Anna Bensi y su madre a dos años de limitación de libertad

La Liga Antidifamación (ADL) presenta el informe State of the Arts: Advancing Jewish Inclusion in Arts, Entertainment and Culture.
POLÉMICA

Revelan que artistas judíos son excluidos de principales sectores culturales de EEUU

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Vista aérea de Wynwood Walls, Miami. 
EDUCACIÓN

Miami recibe la mayor donación filantrópica de la historia para un campus universitario