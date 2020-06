Ricky Martin envía mensaje solidario a Pablo Alborán

"Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", escribió el boricua en la red social.

Dicha declaración generó reacciones por parte de los seguidores y hasta la fecha el comentario cuenta con más de 1700 respuesta y más de 85 mil 600 "Me gusta".

Aunado a ello, Ricky Martin, quien en 2010 decidió públicamente confesar su homosexualidad, también ha aprovechado el alcance de las redes sociales para expresar su postura acerca de las medidas que ha adoptado la sociedad frente a la comunidad LGBTQ.

Hace unos días, el intérprete de "Livin' La Vida Loca" publicó una imagen con la bandera LGBT. "La Corte Suprema de los Estados Unidos entregó una victoria histórica para los derechos #LGBTQ, dictaminando que es ilegal ser despedido por orientación sexual o identidad de género", escribió Ricky Martin en dicha publicación.

Asimismo, el boricua también agradeció la labor de los grandes activistas en favor de la comunidad LGBTQ. "Siempre agradeceré aquellos grandes activistas que abrieron el camino para que hoy podamos dar pasos con menos tropiezos. No bajemos la guardia. Se han dado pasos importantes, pero ojo, que estos no descansan. Siguen buscando la forma de quitarnos derechos ya ganados", declaró el cantante en Instagram.