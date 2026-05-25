"The Mandalorian y Grogu" asciende al primer puesto en taquilla del fin de semana

En esta imagen proporcionada por Disney+, Pedro Pascal en una escena de "The Mandalorian."

LOS ÁNGELES.- Según estimaciones de la industria, Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Disney, protagonizada por el adorado Baby Yoda y su guardián adoptivo, arrasó en la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 102 millones de dólares hasta el lunes.

La película supone el salto a la gran pantalla de la exitosa serie de streaming y es la primera película de Star Wars que se estrena en cines desde El ascenso de Skywalker en 2019.

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Según estimaciones de Exhibitor Relations, se proyectó en unas 4300 salas durante su fin de semana de estreno.

La recaudación "no alcanza el nivel de las películas principales de Star Wars", afirmó el analista de la industria David Gross. "Pero son cifras importantes y así es como funcionan los spin-offs".

"La película es una parte de la historia y está generando ingresos", añadió.

Taquilla

En segundo lugar, la película de terror original de Focus Features, Obsession, recaudó 28,5 millones de dólares en su segundo fin de semana, elevando su recaudación total a 59 millones de dólares.

La revista especializada Variety atribuye parte de su popularidad a la excepcional actuación de la protagonista Inde Navarrette, que "merece premios".

Lionsgate se llevó el tercer puesto en taquilla este fin de semana con Michael, recaudando 25,7 millones de dólares para un total de 319,9 millones. La película biográfica sobre el ícono del pop Michael Jackson seguía cautivando a los fans, pero perdió el primer lugar en su quinto fin de semana en cartelera.

La popular película El diablo viste de Prada 2 cayó al cuarto puesto, pero aun así recaudó otros 16,5 millones de dólares este fin de semana, alcanzando un total de 200 millones.

Los detectives de ovejas de MGM, una historia de misterio ambientada en una granja, recaudó 12,5 millones de dólares durante el fin de semana, para un total de 47 millones, lo que le valió el quinto lugar.

FUENTE: AFP