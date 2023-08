Ricky Martin rompe el silencio tras demanda de su sobrino

"Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto. A mí mi preocupación es mi madre, mi preocupación es mi papá que tiene su condición, mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras", comentó Martin.

La familia del artista ha sostenido desde que Sánchez introdujo la demanda que tiene problemas de salud mental y que solo busca extorsionarlo. Estas declaraciones parecen promover la inocencia del cantante.

"Yo he vivido transparente durante muchos años. ¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame porque yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco", comentó.

Enfatizó que este episodio de su vida, aunque es muy fuerte, no lo eclipsa y se mantiene activo y trabajando en su música y en otras facetas artísticas para demostrar que su compromiso con sus seguidores continúa.

"Ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos. Vengo con dos series de televisión que son espectaculares, estoy rodeado de ganadores del Óscar. Tengo 51 años y yo siento que este es el segundo shot de mi vida y vienen cosas muy buenas y muy solidas. Y mucho amor para todos, para los que me quieren y para los que me atacan".

Sobre su concierto Ricky Martin Sinfónico aseveró que pronto llegará a Puerto Rico, y reiteró que ha sido un trabajo que el público ha disfrutado.

FUENTE: REDACCIÓN