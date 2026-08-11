Aseguran que Brad Pitt recuperó la amistad con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Brad Pitt parece estar lidiando con múltiples situaciones personales. Por un lado, posa feliz junto a su actual pareja Inés de Ramón, mientras que al mismo tiempo continúa una batalla legal contra su exesposa, Angelina Jolie, y sus cuatro de sus seis hijos han decidido quitarse oficialmente el apellido Pitt.

No obstante, en medio de todas estas situaciones, el actor recientemente ha revelado que en los últimos años recuperó una amistad que le llena el corazón.

MÚSICA Taylor Swift es la artista más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

Se trata nada más y nada menos que del contacto con Jennifer Aniston, con quien estuvo casado hasta marzo de 2005.

Retomar el vínculo

Aunque es bien sabido que la historia de amor entre la actriz de Friends y el protagonista de Troya llegó a su fin luego de que este se vinculara sentimentalmente con Jolie, durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith, lo que despertó una de las polémicas más grandes de Hollywood, parece que el perdón sí existe.

Según informa el Daily Mail, tras protagonizar el emotivo e icónico encuentro en los SAG Awards, previo a declararse la pandemia del COVID-19, los intérpretes intercambiaron números de teléfono para mantenerse el contacto.

Lo que pudo ser una acción cordial, se volvió un hecho cuando aparentemente Brad le envió un mensaje a su ex para ir a almorzar.

Los encuentros se han llevado a cabo, pero no en restaurantes ni en la casa de alguno de los dos famosos. Según informan, ha sido el camerino de Aniston en el set de The Morning Show el escenario ideal para ponerse al día y compartir sin exponerse a las especulaciones.

“Surgió una relación platónica, nada más”, dicen fuentes cercanas al actor.

Dichos informantes aseguraron que una relación romántica nunca fue una opción para ambos.

“Para Brad, no había ninguna intención oculta ni expectativa de reavivar su romance, más que nada, echaba de menos tenerla como una amiga de confianza”.

Además el entorno asegura que Jennifer ha sido una de las pocas personas en las que él siente que puede confiar.