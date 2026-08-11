Taylor Swift es la artista más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville de 2026. Mark Ford, director ejecutivo de la Fundación del Salón de la Fama, anunció a los nuevos miembros que serán inducidos en la ceremonia de 2026 en el Teatro Johnson de la Universidad de Belmont.

Swift, de 36 años, fue anunciada como la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en la categoría de Compositor/Artista Contemporáneo con 20 años de trayectoria.

Fue nominada junto a Lyle Lovett (Artista Veterano con 30 años de trayectoria), Bruce Channel (Compositor Veterano con 30 años de trayectoria), Shawn Camp (Compositor Contemporáneo con 20 años de trayectoria) y Lee Thomas Miller (Compositor Contemporáneo con 20 años de trayectoria).

"Desde que empecé a escribir canciones de niña, siempre pensé en Nashville como el lugar perfecto para vivir. Quería aprender con y de los mejores y sumergirme en una comunidad de narradores, y afortunadamente Nashville resultó ser exactamente lo que había soñado. Una ciudad que valoraba y priorizaba el trabajo duro, la determinación y la imaginación", declaró en un comunicado obtenido por la revista People.

Salón de la fama

Swift fue incluida en la clase de 2026 del Salón de la Fama de losCompositores en junio, junto con Walter Afanasieff, Terry Britten y Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Christopher “Tricky” Stewart.

Hizo historia al convertirse en la mujer más joven en recibir este honor. Anteriormente, Stevie Wonder se convirtió en el miembro más joven en ser incluido, a los 32 años en 1983, según el sitio web del Salón de la Fama de los Compositores.

Tras ser presentada por Steven Spielberg en la ceremonia, Swift se emocionó profundamente en un emotivo discurso en el que agradeció a sus padres, Andrea y Scott Swift, y a su hermano, Austin Swift, de 34 años, por su apoyo a lo largo de los años.

Swift presentó las canciones All Too Well (10 Minute Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty para su consideración en el Salón de la Fama de los Compositores.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville de 2026 tendrá lugar a finales de este otoño. Se anunciará al menos un nominado más durante esa noche.