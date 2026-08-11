martes 11  de  agosto 2026
MÚSICA

Taylor Swift es la artista más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

Swift, de 36 años, fue anunciada como la persona más joven en ingresar en la categoría de Compositor/Artista Contemporáneo con 20 años de trayectoria

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville de 2026. Mark Ford, director ejecutivo de la Fundación del Salón de la Fama, anunció a los nuevos miembros que serán inducidos en la ceremonia de 2026 en el Teatro Johnson de la Universidad de Belmont.

Swift, de 36 años, fue anunciada como la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en la categoría de Compositor/Artista Contemporáneo con 20 años de trayectoria.

Lee además
Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Aseguran que Brad Pitt recuperó la amistad con Jennifer Aniston
La actriz, cantante, compositora y productora ejecutiva estadounidense Demi Lovato (C-R), los cantantes, compositores y productores ejecutivos estadounidenses Kevin Jonas (I), Joe Jonas (D) y Nick Jonas asisten al estreno de Camp Rock 3 de Disney en los estudios Walt Disney en Burbank, California, el 10 de agosto de 2026.
CELEBRIDADES

Demi Lovato se reúne con los Jonas Brothers en estreno de Camp Rock 3

Fue nominada junto a Lyle Lovett (Artista Veterano con 30 años de trayectoria), Bruce Channel (Compositor Veterano con 30 años de trayectoria), Shawn Camp (Compositor Contemporáneo con 20 años de trayectoria) y Lee Thomas Miller (Compositor Contemporáneo con 20 años de trayectoria).

"Desde que empecé a escribir canciones de niña, siempre pensé en Nashville como el lugar perfecto para vivir. Quería aprender con y de los mejores y sumergirme en una comunidad de narradores, y afortunadamente Nashville resultó ser exactamente lo que había soñado. Una ciudad que valoraba y priorizaba el trabajo duro, la determinación y la imaginación", declaró en un comunicado obtenido por la revista People.

Salón de la fama

Swift fue incluida en la clase de 2026 del Salón de la Fama de losCompositores en junio, junto con Walter Afanasieff, Terry Britten y Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Christopher “Tricky” Stewart.

Hizo historia al convertirse en la mujer más joven en recibir este honor. Anteriormente, Stevie Wonder se convirtió en el miembro más joven en ser incluido, a los 32 años en 1983, según el sitio web del Salón de la Fama de los Compositores.

Tras ser presentada por Steven Spielberg en la ceremonia, Swift se emocionó profundamente en un emotivo discurso en el que agradeció a sus padres, Andrea y Scott Swift, y a su hermano, Austin Swift, de 34 años, por su apoyo a lo largo de los años.

Swift presentó las canciones All Too Well (10 Minute Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty para su consideración en el Salón de la Fama de los Compositores.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville de 2026 tendrá lugar a finales de este otoño. Se anunciará al menos un nominado más durante esa noche.

Temas
Te puede interesar

Spotify anuncia lanzamiento de insignia para identificar música creada con IA

Informe señala que expríncipe Andrés tendrá un funeral real pese a perder sus títulos

La modelo Lisbeth Fernández busca coronarse como Miss USA 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

Te puede interesar

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Por Daniel Castropé
Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11