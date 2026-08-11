martes 11  de  agosto 2026
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Demi Lovato se reúne con los Jonas Brothers en estreno de Camp Rock 3

Lovato y los hermanos Joe, Kevin y Nick Jonas retomarán sus papeles en la tercera entrega, y todos serán productores ejecutivos de la película

La actriz, cantante, compositora y productora ejecutiva estadounidense Demi Lovato (C-R), los cantantes, compositores y productores ejecutivos estadounidenses Kevin Jonas (I), Joe Jonas (D) y Nick Jonas asisten al estreno de Camp Rock 3 de Disney en los estudios Walt Disney en Burbank, California, el 10 de agosto de 2026.

La actriz, cantante, compositora y productora ejecutiva estadounidense Demi Lovato (C-R), los cantantes, compositores y productores ejecutivos estadounidenses Kevin Jonas (I), Joe Jonas (D) y Nick Jonas asisten al estreno de "Camp Rock 3" de Disney en los estudios Walt Disney en Burbank, California, el 10 de agosto de 2026.

AFP / Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Demi Lovato se reunió con sus compañeros de reparto originales de Camp Rock, Joe, Kevin y Nick Jonas, en el estreno de Camp Rock 3 en Los Ángeles. Lovato y los Jonas Brothers retomarán sus papeles en la tercera entrega, y todos serán productores ejecutivos.

Lovato, de 33 años, lució un vestido vintage de Dolce & Gabbana color bronce con cordones, mientras que los tres Jonas Brothers optaron por diseños de Giorgio Armani. Kevin, de 38 años, vistió un traje gris y una camiseta blanca; Joe, de 36, un chaleco rosa y pantalones negros; y Nick, de 33, un traje azul grisáceo con una camisa de cuello color blanco roto.

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En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2018, la cantante y compositora Demi Lovato asiste a los Billboard Music Awards 2018 en el MGM Grand Resort International en Las Vegas, Nevada. 
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Los cuatro actores y músicos coprotagonizaron las dos primeras películas de Camp Rock: Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

La saga se desarrolla en un campamento musical de élite donde asiste la tímida cantautora Mitchie Torres (Lovato), y su madre, Connie (Maria Canals-Barrera), trabaja como cocinera. Mientras forja su identidad como música y se adapta a los diferentes estilos de vida de sus compañeros de campamento, Mitchie entabla una relación con Shane Gray (Joe), integrante de una boy band. Los Jonas Brothers protagonizan las películas como Connect 3, una versión ficticia de su banda real.

Nueva entrega

El lunes, Disney confirmó que Lovato también regresará como Mitchie en un cameo.

En Camp Rock 3, Liamani Segura interpretará a la audaz y decidida Sage, y Malachi Barton a Fletch, el chico malo del campamento. Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklyn Pitts y Ava Jean también forman parte del elenco.

Maria Canals-Barrera también retomará su papel de Connie.

Lovato visitó recientemente Disneyland junto a los nuevos miembros del elenco. En un video de la visita, la cantante de Cool for the Summer baila con las estrellas de Camp Rock 3 e interpreta en playback la canción Too Cool de Meaghan Martin, de la película original.

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