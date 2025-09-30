Louis Vuitton presenta en París una colección para estar en casa

Una modelo presenta una creación de Louis Vuitton para la colección de prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026 en el marco de la Semana de la Moda de París, en París, el 30 de septiembre de 2025.

PARÍS.- Louis Vuitton presentó el martes en el Louvre una colección femenina cómoda y elegante, como un viaje a la intimidad, en el segundo día de la Semana de la Moda de París.

En los suntuosos apartamentos en los que Ana de Austria, madre de Luis XIV, pasaba los veranos, la prestigiosa marca francesa presentó su colección primavera-verano 2026: vestidos ligeros llevados como camisones, abrigos atados como batas, jerséis y pantalones fluidos...

Las bufandas se llevan atadas a la cintura, los turbantes estilizan las siluetas, todo en tonos pastel muy suaves. Los toques de color vienen con algunos ornamentos florales o el calzado, con botines planos de colores.

Entre los invitados al desfile figuraron numerosos famosos, como la primera dama francesa, Brigitte Macron, y las actrices Ana de Armas, Zendaya y Emma Stone.

La colección

Se trata de una colección que celebra el arte de vivir y la idea de "vestirse primero para uno mismo", explicó a la prensa Nicolas Ghesquière, el director artístico de firma.

"La atmósfera que quería compartir era realmente esa serenidad que se siente cuando uno está en la comodidad de su casa", precisó el diseñador francés. "Es como un viaje por su apartamento", continuó el estilista, asegurando que "uno puede vestirse con placer y sofisticación en casa".

La música del desfile retomaba las palabras de "This Must Be the Place" ("Este debe ser el lugar", en español) del grupo Talking Heads, leídas por la actriz Cate Blanchett, para transmitir una sensación de hogar.

FUENTE: AFP