Gloria y Emily Estefan anuncian concierto juntas en icónico escenario del Carnegie Hall

MIAMI.- Gloria y Emily Estefan actuarán juntas por primera vez en el Carnegie Hall en Nueva York, anunciaron los publicistas de las artistas, madre e hija, que llevarán las canciones del musical Basura al icónico escenario.

El concierto benéfico Gloria Estefan and Emily Estefan: A Night of Rhythm and Storytelling se realizará el 8 de marzo, a las 7:30 pm, con la participación de jóvenes músicos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, junto a integrantes de la orquesta que formó parte del estreno mundial del musical en Broadway.

Emily Estefan interpretará sus temas, mientras que Gloria Estefan, acompañada por Miami Sound Machine, cantará sus grandes éxitos.

La noche reunirá a los artistas detrás del nuevo musical compuesto madre e hija e inspirado en la extraordinaria historia de un grupo de jóvenes músicos paraguayos que transformó materiales desechados en instrumentos.

Bajo la dirección de Cynthia Meng, el concierto también contará con la coreógrafa ganadora del Tony, Patricia Delgado, quien ayudó a dar forma a la historia del musical, que explora cómo la esperanza y la belleza pueden surgir de los lugares más inesperados.

El concierto apoya los programas artísticos, educativos y de impacto social de Carnegie Hall, así como a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, un proyecto que demuestra el poder transformador de la música.

Basura cuenta la historia de un grupo de estudiantes y su profesor de música, quienes comparten el sueño aparentemente inalcanzable de crear una orquesta. La trama sigue a Nambi, una joven trabajadora que descubre un profundo talento oculto en el momento en que sostiene un violín. Cuando los estudiantes se encuentran sin instrumentos reales para tocar, deben recurrir a su imaginación e ingenio para reutilizar materiales desechados. Matrículas y latas de pintura se convierten en violines con tenedores como cordales, las latas de aceite se transforman en coloridos violonchelos y las tuberías de desagüe son reinventadas como saxofones. Juntos crean instrumentos y, contra todo pronóstico, se convierten en una célebre orquesta que viaja por el mundo. Basura es una historia vibrante y conmovedora basada en la trayectoria de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Paraguay y en el documental de 2015 Landfill Harmonic, reza la sinopsis.

Con composiciones de Gloria y Emily Estefan, y desarrollado por un equipo de Broadway con la dirección de Tony Michael, el musical estrenó en mayo en el Alliance Theatre de Atlanta en mayo de 2026.

Las entradas al concierto ya están a la venta. Para más información, visite el portal carnegiehall.org o llame al 212-247-7800.