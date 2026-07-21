martes 21  de  julio 2026
POLÉMICA

Robbie Williams responde a rumores de presunto consumo de drogas tras final del Mundial 2026

Las alarmas y teorías en redes sociales se encendieron durante una entrevista en directo para la cadena alemana MagentaTV

El cantante Robbie Williams posa en el photocall de la exposición Confessions, en el Moco Museum, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España).

El cantante Robbie Williams posa en el photocall de la exposición 'Confessions', en el Moco Museum, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España).

Europa Press/ Kike Rincón
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de convertirse en tendencia global por un confuso incidente ocurrido durante una transmisión en vivo, el cantante británico Robbie Williams rompió el silencio para desmentir las especulaciones sobre un presunto consumo de cocaína tras su actuación en la final de la Copa del Mundo 2026.

Las alarmas y teorías en redes sociales se encendieron durante una entrevista en directo para la cadena alemana MagentaTV, concedida poco después de interpretar el tema oficial del torneo, Desire, junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger en el MetLife Stadium.

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En medio de la conversación, las cámaras captaron el momento exacto en que un pequeño objeto blanco cayó de su rostro sobre el micrófono que sostenía, desatando una oleada de rumores entre los espectadores.

Un malentendido aclarado con humor

Ante la rapidez con la que se viralizaron las imágenes y la preocupación expresada por sus fanáticos, el exintegrante de Take That recurrió a su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación desde su cama, utilizando un tono relajado e irónico. En el video, el artista admitió el descuido y reveló qué era realmente la sustancia que provocó el revuelo:

“Me gustaría disculparme por el objeto que ayer cayó sobre mi micrófono. Fue una falta de profesionalidad por mi parte. La gente se preocupó por mí, pero todo está bien porque tengo varias más”, expresó Williams antes de sacar la lengua para mostrar dos caramelos mentolados.

Acompañando la publicación con un mensaje breve que leía "Me siento Menta x" (Mint, en referencia al juego de palabras en inglés entre menta y estar en perfecto estado), el intérprete de Angel dejó en claro que simplemente utilizaba la pastilla para refrescar su aliento antes de entrar al aire con la televisión alemana.

Compromiso con la sobriedad

Las especulaciones tomaron una dimensión mayor debido al historial público del cantante británico, quien a lo largo de su carrera ha hablado abiertamente sobre sus duras batallas contra las adicciones al alcohol y la cocaína al inicio de su trayectoria musical.

Sin embargo, el artista ha reiterado de manera continua que mantiene una vida sobria desde hace más de dos décadas. En entrevistas recientes concedidas en el marco del lanzamiento de su álbum Britpop, Williams aseguró que confía plenamente en su estabilidad actual: “No he bebido en 25 años. Esa parte no me resulta difícil (...). No creo que porque un día tenga ansiedad salga a por cocaína y recaiga. Me conozco y confío más en mí que antes”.

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