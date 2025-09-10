miércoles 10  de  septiembre 2025
MÚSICA

La cantante Duina del Mar nos sumerge en el Pacífico con "La Corriente"

La canción fue escrita por Duina del Mar junto a Nidia Góngora, con producción de Tiago Mdok, y ya está disponible en todas las plataformas digitales

Captura de pantalla/ Youtube/ Duina del Mar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante y compositora Duina del Mar regresa con un nuevo sencillo titulado La Corriente, una propuesta musical que nos sumerge en la riqueza sonora del Pacífico colombiano. Con la fuerza de los tambores y la sensibilidad de su interpretación, la artista entrega una pieza cargada de nostalgia y espiritualidad, que se convierte en el segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico.

En esta travesía la acompañan dos grandes referentes de la música del Pacífico: la maestra Nidia Góngora y el maestro Hugo Candelario, quienes junto a Duina dan vida a un aguabajo que vibra con raíces, emociones y memoria. “En esta canción no busco respuestas en el mundo visible, sino en las aguas internas, turbulentas, silenciadas y profundamente sensibles. Es lo que arrastra y lo que sana”, explica Duina del Mar al hablar del trasfondo espiritual de La Corriente.

El tema llega después del éxito de Ritmito Azucarero y condensa el sentimiento de desarraigo emocional de alguien que se cuestiona su identidad tras un largo tiempo lejos de sus raíces, en un lugar donde incluso podría haber olvidado su esencia y motivos.

La Corriente fue escrita por Duina del Mar junto a Nidia Góngora, con producción de Tiago Mdok, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, la artista continúa trazando el camino de su próximo álbum, una obra que explorará las músicas colombianas desde diferentes territorios, integrando sus sabores, colores, calles, pueblos y paisajes, en un homenaje a la diversidad cultural del país.

Más allá de lo sonoro, Duina del Mar propone un viaje visual que acompaña su exploración musical. A través de performances en distintos escenarios, busca retratar lo que somos como territorio y como pueblo: un canto que celebra, agradece y abraza la esencia de nuestra tierra.

Embed - La Corriente

