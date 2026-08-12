miércoles 12  de  agosto 2026
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Tini Stoessel revela su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul

La publicación del compromiso la hizo el 11 de agosto. Se ha podido conocer que el vestido estará a cargo de Ludovic de Saint Sernin

Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul.&nbsp;

Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul. 

Captura de pantalla/Instagram/@tinistoessel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- ¡Tini Stoessel se casa! Así lo ha confirmado la propia cantante en redes sociales al publicar un video en el que muestra el anillo de compromiso que le dio su novio, el futbolista Rodrigo De Paul, y parte de su viaje a París, donde se llevaría a cabo su primera prueba de traje de novia.

"Y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor d mi vida @rodridepaul", reza el mensaje que acompaña al audiovisual.

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En el video se puede ver a Tini mostrando el anillo de compromiso mientras usa una mascarilla facial y un gorro para dormir. Posteriormente, se visualiza el avión en el que viaja y dice: "Me caso. Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy super emocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, bueno, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día".

La publicación la hizo el 11 de agosto, pero días antes ya había compartido fotografías en la Ciudad de la Luz, posiblemente una pista que estaba dejando a sus seguidores sobre la feliz noticia.

Diseño

Se ha podido conocer que el vestido estará a cargo de Ludovic de Saint Sernin.

"Tini tuvo un cálido recibimiento de parte del equipo del diseñador y, al parecer, se probó algunos vestidos para iniciar el proceso creativo de la creación del suyo. Sonriente, la cantante confesó que pensó que esta cita solamente serviría para ver telas y aspectos más básicos, pero no fue así", reseña ¡HOLA!.

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La cantante también mostró imágenes de una videollamada que mantuvo con su ahora prometido en el que le manifestó su emoción por la prueba.

“Yo pensé que iba ver solamente telas y medio que me probé. Te juro… No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”.

Según una información compartida por la actriz y conductora de televisión argentina Susana Giménez, la pareja podría llegar al altar el 19 de diciembre.

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