Rodner Figueroa confiesa que extrañó a María Celeste Arrarás

Figueroa resaltó que no se trataba de que el nuevo liderazgo del programa fuese erróneo, simplemente él se había adaptado a la dinámica con Arrarás.

"No quiero que la gente vaya a tomar mal lo que voy a decir… Yo compartía contigo en el programa cuando tú llevabas las riendas. Era una relación inteligente, de conversación, de plática, debatíamos los temas. Tú me ponías contra la pared, yo te ponía contra la pared, era como un juego, no sé, de espadas. Cuando tú te vas cambia el formato, cambia la experiencia y ya no tenía esa dinámica. Y yo disfrutaba mucho de esa dinámica contigo cuando tenía mi segmento", agregó.

No obstante, Figueroa señaló que sus compañera Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, quienes lideran actualmente el programa, también tienen talento y hacen un buen trabajo, solo que para él la salida de María Celeste Arrarás fue un cambio que no vio venir.

"Con esto no quiero decir, y quiero que quede bien claro, que ni le estoy restando ni a la inteligencia ni a la capacidad ni al talento de mis compañeras, sino que quiero decir que la dinámica era diferente porque se cambió la manera en la que se hacía el programa", manifestó.

La conductora María Celeste Arrarás y Rodner Figueroa fueron compañeros en el programa Al rojo vivo. Sin embargo, Telemundo despidió a Arrarás en agosto de 2020, mientras que el venezolano salió del magazine en noviembre de 2022.

