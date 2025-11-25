martes 25  de  noviembre 2025
MÚSICA

Romeo Santos sorprende en concierto de Bad Bunny como artista invitado

Debí Tirar Más Fotos World Tour le sigue a la histórica residencia de Bad Bunny No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Bad Bunny inició su paso por República Dominicana con su gira Debí Tirar Más Fotos. Pero, lo que sus fanáticos no esperaban, era que el artista boricua uniera su talento en tarima a uno de los músicos más queridos de la bachata en Quisqueya: Romeo Santos.

Durante el concierto del 22 de noviembre, que ofreció Benito en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, el intérprete de Dile al amor subió al escenario casi al final de la presentación de astro puertorriqueño, lo que ocasionó una ovación y gritos ensordecedores por parte de los asistentes.

Lee además
Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 
POLÉMICA

Emiten orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del Miss Universo
La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 
SUCESOS

Detienen a dos hombres y dos mujeres por robo en el Louvre
Embed

Los cantantes interpretaron BOKeTE, pieza que forma parte del último disco de El Conejo Malo y que recientemente ganó el Latin Grammy al álbum del año, al ritmo de la bachata.

"No es la primera vez que los artistas unen fuerzas. Hace cuatro años, en 2021, Bad Bunny y Aventura — el megaexitoso grupo con el que Santos alcanzó el estrellato — grabaron juntos Volví, un tema que fusionó reggaetón y bachata", recuerda la revista Billboard.

Paso por República Dominicana

Debí Tirar Más Fotos World Tour le sigue a la histórica residencia de Bad Bunny No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

"Y no es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo", inició.

"'El locooo, el conejooo, el mejol'. Como si ellos ya hubieran visto el futuro", agregó.

El artista urbano expuso el cariño que le tiene al país, aseverando que jamás imaginó que se convertiría en uno de los lugares más importantes de su vida y trayectoria, y agradeció el apoyo que le han brindado desde el día uno.

Bad Bunny - RD
Mensaje de Bad Bunny a República Dominicana.

Mensaje de Bad Bunny a República Dominicana.

"Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mi. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño".

"Gracias por tanto amor desde hace casi 10 años. Gracias por estos dos conciertos increíbles que tuvimos este pasado fin de semana. Esta visita de ahora fue muy muy pero muy especial. Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estadio. Pero mi amigo GAMAL se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW! + REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo. GRACIAS!!! Miooos por siempre".

Temas
Te puede interesar

Muere la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

Hailey Bieber revela que Justin Bieber le comparte ropa

Escritora Vanessa Londoño gana premio de la Biblioteca Británica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Te puede interesar

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

Por Carlos Armando Cabrera
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
ECONOMíA

Ventas minoristas suben más de un 4% en septiembre respecto al mismo mes de 2024

Imagen referencial.
AUDITORÍA REVELADORA

Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACION

USCIS reabrirá casos de refugiados admitidos entre 2021 y 2025

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESO

Joven de 18 años resulta herido en balacera, policía busca al responsable