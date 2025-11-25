Romeo Santos sorprende en concierto de Bad Bunny como artista invitado

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

MIAMI.- Bad Bunny inició su paso por República Dominicana con su gira Debí Tirar Más Fotos. Pero, lo que sus fanáticos no esperaban, era que el artista boricua uniera su talento en tarima a uno de los músicos más queridos de la bachata en Quisqueya: Romeo Santos .

Durante el concierto del 22 de noviembre, que ofreció Benito en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, el intérprete de Dile al amor subió al escenario casi al final de la presentación de astro puertorriqueño, lo que ocasionó una ovación y gritos ensordecedores por parte de los asistentes.

Los cantantes interpretaron BOKeTE, pieza que forma parte del último disco de El Conejo Malo y que recientemente ganó el Latin Grammy al álbum del año, al ritmo de la bachata.

"No es la primera vez que los artistas unen fuerzas. Hace cuatro años, en 2021, Bad Bunny y Aventura — el megaexitoso grupo con el que Santos alcanzó el estrellato — grabaron juntos Volví, un tema que fusionó reggaetón y bachata", recuerda la revista Billboard.

Paso por República Dominicana

Debí Tirar Más Fotos World Tour le sigue a la histórica residencia de Bad Bunny No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

"Y no es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo", inició.

"'El locooo, el conejooo, el mejol'. Como si ellos ya hubieran visto el futuro", agregó.

El artista urbano expuso el cariño que le tiene al país, aseverando que jamás imaginó que se convertiría en uno de los lugares más importantes de su vida y trayectoria, y agradeció el apoyo que le han brindado desde el día uno.

Bad Bunny - RD Mensaje de Bad Bunny a República Dominicana. Captura de pantalla/Instagram/@badbunnypr

"Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mi. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño".

"Gracias por tanto amor desde hace casi 10 años. Gracias por estos dos conciertos increíbles que tuvimos este pasado fin de semana. Esta visita de ahora fue muy muy pero muy especial. Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estadio. Pero mi amigo GAMAL se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW! + REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo. GRACIAS!!! Miooos por siempre".