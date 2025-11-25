martes 25  de  noviembre 2025
Hailey Bieber revela que Justin Bieber le comparte ropa

La modelo se ha dejado ver en algunas oportunidades luciendo prendas masculinas, como lo hizo en 2023, cuando publicó una foto posando con un conjunto de Justin.

El cantautor canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Bieber, observan el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024.

AFP/Patrick T. Fallon

AFP/Patrick T. Fallon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Hailey Bieber no teme compartir los secretos de su estilo. Y es que la modelo y empresaria ha confirmado que parte de su estilismo no solo se basa en su buen gusto al escoger algunos atuendos, también agradece a su esposo, el cantante Justin Bieber, quien le permite tomar prendas que complementen sus looks.

La revelación la hizo durante su participación en la serie Actually Me de GQ , donde la fundadora de Rhode, de 29 años, respondió preguntas de sus seguidores, donde uno de ellos le cuestionó cómo usaba la ropa del intérprete de Baby.

"Todo el tiempo. Compartimos la ropa de cada una. Robo sudaderas y camisetas, lo típico que le robas a un novio, a un marido o a una pareja", comentó.

La modelo se ha dejado ver en algunas oportunidades luciendo prendas masculinas, como lo hizo en 2023, cuando compartió una foto en Instagram posando con un conjunto de Justin.

En este sentido, Bieber resalta que la moda es un interés común y que ella ha participado creativamente en la marca del canadiense SKYLRK.

"Estoy diseñando esta chaqueta con ellos y siento que es un proceso colaborativo súper divertido. SKYLRK es increíble y asombroso. Todo lo que están haciendo y creando es genial, y me alegra mucho que me quieran formar parte y que me hayan pedido que colabore con ellos", comentó a GQ.

"Obviamente es muy divertido poder hacer cualquier cosa con la persona que amas", agregó, calificando la marca de su esposo como inspiradora.

Si bien los estilos de ambos son opuesto, la pareja no ha dudado complementarse en algunos eventos.

