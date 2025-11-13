Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso dominan los Latin Grammy

Por su parte, Karol G se alzó con el premio a la canción del año por el exitoso sencillo Si Antes Te Hubiera Conocido.
El cantante español Alejandro Sanz también destacó en esta entrega al obtener el gramófono de grabación del Año por Palmeras En El Jardín, y a mejor álbum pop contemporáneo por su álbum ¿Y Ahora Qué?.
Paloma Morphy se coronó como la mejor nueva artista de la edición 2025 de los Latin Grammy.
Lista de ganadores
Álbum del Año
Puñito de Yocahu - Vicente García
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Al romper la burbuja - Joaquina
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Caju - Liniker
Cancionera - Natalia Lafourcade
Raíces - Gloria Estefan
Debí tirar más fotos - Bad Bunny - GANADOR
Palabra de to's (SECA) - Carín León
Mejor Nuevo Artista
Annasofia
Juliane Gamboa
Yerai Cortés
Alleh
Sued Nunes
Camila Guevara
Isadora Sofía Figueroa
Ruzzi
Paloma Morphy - GANADORA
Alex Luna
Mejor Canción Pop
El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADOR
Te quiero - Nicole Zignago
Bogotá - Andrés Cepeda
Querida yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
De Maravisha - Tokischa y Nathy Peluso
La Plena - W Sound 05 - W Sound y Beele & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
DTMF - Bad Bunny - GANADOR
Grabación del Año
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Ao Teu Lado - Liniker
Cancionera - Natalia Lafourcade
Baile inolvidable - Bad Bunny
DTMF - Bad Bunny
Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz - GANADOR
El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
Lara - Zoe Gotusso
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Si antes te hubiera conocido - Karol G
Canción del Año
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Cancionera - Natalia Lafourcade
Veludo Marrom - Liniker
Baile inolvidable - Bad Bunny
DTMF - Bad Bunny
Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz
El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
Otra noche de llorar - Mon Laferte
Bogotá - Andrés Cepeda
Si antes te hubiera conocido - Karol G - GANADORA
Mejor Canción Urbana
Cosas pendientes - Maluma
DTMF - Bad Bunny - GANADOR
En La City - Trueno y Young Miko
La Mudanza - Bad Bunny
Xq Eres Así - Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Urbana
Naiki - Nicki Nicole
Underwater - Fariana
Elyte - Yandel
Debí tirar más fotos - Bad Bunny - GANADOR
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal - GANADOR
Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Caminando Piango Piango - Orquesta Failde
Raíces - Gloria Estefan - GANADORA
Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al romper la burbuja - Joaquina
En Las Nubes con mis panas - Elena Rose
¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz - GANADOR
Mejor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda - GANADOR
Cursi - Zoe Gotusso
Lo que nos faltó decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live at Carneige Hall - Natalia Lafourcade
Después de los 30 - Raquel Sofía
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Orión (Sistek Remix) Boza - Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
Qqqq - Ela Minus
Rulay En Dubai - (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Veneka - Rawayana y Akapellah - GANADOR
Mejor Interpretación Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro y Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny - GANADOR
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel y Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
El favorito de mami - Big Soto y Eladio Carrion
Fresh - Trueno - GANADOR
Parriba - Akapellah y Trueno
Sudor Y Tinta - J Nia & Vakero
Thc - Arcángel
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Mirada - Ivan Cornejo
Leyenda - DannyLux
Evolución - Grupo Firme
Palabra De To's (Seca) - Carín León - GANADOR
Incómodo - Tito Double P
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Ouro De Tolo - Marina Sena,
Transe Zé Ibarra - Zé Ibarra
Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
Veludo Marrom - Liniker - GANADOR
Track from: Caju
Compositor del Año
Edgar Barrera - GANADOR
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Productor del Año
Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton - GANADOR
Matheus Stiirmer
Edgar Barrera
Andres Torres
Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor
Cancionera - Natalia Lafourcade - GANADORA
aeropuerto - Joaquina
Amarte sin que quieras irte - Camilú
Como Un Pájaro - Silvana Estrada
Quisqueya - Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
Cancionera - Natalia Lafourcade - GANADORA
Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
Relatos - Ale Zéguer
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
el cuerpo después de todo - Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G - GANADORA
Cariñito - Techy Fatule
Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana
Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
Si Volviera Jesús - Victor Manuelle
Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
La Foto - Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
Novato Apostador - Eddy Herrera - GANADOR
El más completo - Alex Bueno
Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR
La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
Son 30 - Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADORES
(Sola) - Paloma Morphy
Joropo - Judeline
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
El Ritmo - Bandalos Chinos
Mejor Álbum de Música Alternativa
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADORES
Daisy - Rusowsky
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
Para quien trabajas vol. 1 - Marilina Bertoldi
Bodhiria - Judeline
Mejor Canción de Rock
EMPATE: La Torre - RENEE / Sale El Sol - Fito Paez - GANADORES
Legado - A.N.I.M.A.L
TRNA - Ali Stone
VOLARTE - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
Ya Es Mañana - Morat - GANADORES
Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
R - RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable - Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) - GANADOR
Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
Mejor Diseño de Empaque
Cuarto Azul - Christian Molina, director de arte (Aitana) - GANADOR
Cuba And Beyond - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante (Leiva)
Masters Of Our Roots Ana Gonzalez - Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, directores de arte (Albita & Chucho Valdés)
Por Esas Trenzas - Daniela Tomas, directora de arte
Mejor Álbum de Música Banda
4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADORES
25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Infantil
Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande - GANADORES
Buscapié - Luis Pescetti
Jirafas - Rita Rosa
Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo - Malibu
Cenas Infantis - Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
Caju - Liniker - GANADOR
Só Quero Ver - BK’ & Evinha
Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
Novela - Fito Paez - GANADOR
Luna en obras - Marilina Bertoldi
Legado - A.N.I.M.A.L
Gigante - Leiva
A tres días de la tierra - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR
Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Big Swing - José Alberto “El Canario”
Mira Cómo Vengo - Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia - GANADOR
Ángulo Muerto - Leiva
Lucifer - Lasso
no llames lo mio nuestro - Joaquina
Tu Manera De Amar - Debi Nova
Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
Empate: Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet - GANADORES
Le Fleur De Cayenne - Paquito D' Rivera & Madrid - New York Connection Band
Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
Golden City - Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
En Vivo 20 años - Tanghetto - GANADOR
Colángelo… Tango - José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín - Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu - Richar Scofano, Alfredo Minetti
La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
Flamencas - Las Migas - GANADORES
Azabache - Kiki Morente
Sangre Sucia - Ángeles Toledano
KM.0 - Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
Joropango - Kerreke y Daniela Padrón - GANADORES
#Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue
Lentamente - Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
Candombe - Julieta Rada
Conjuros - Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
Legado - Marcos Witt - GANADOR
Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed
Exaltado - Marco Barrientos
La Novia - Christine D'clario
Aquí Estamos - Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares - GANADOR
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Onde Guardamos As Flores? - Resgate
A Maior Honra - Julliany Souza
Razão Da Esperança - Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - Baianasystem - GANADOR
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Mejor Video Musical Versión Corta
#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
El Club - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer - Bk'
Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) - Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Puñito de Yocahú - Vicente García - GANADOR
Calidosa - Mike Bahía
Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
Bingo - Alain Pérez
Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Música Sertaneja
José & Durval - Chitãozinho & Xororó - GANADOR
Do Velho Testamento - Tierry
Let's Go Rodeo - Ana Castela
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Obrigado Deus - Léo Foguete
Mejor Álbum de Música Norteña
La Lotería - Los Tigres Del Norte - GANADORES
El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
“V1V0” - Alfredo Olivas
Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido - GANADOR
6 - Juan Treviño
El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
Reflexiones - Grupo Cultura
Yo No Te Perdí - Gabriella
Imperfecto, Vol. 2
Mejor Álbum Instrumental
Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv - GANADOR
Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván “Melón” Lewis
Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta - Yamandu Costa
Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Mejor Canción de Raíces
Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío - GANADORES
Como quisiera quererte - Natalia Lafourcade y El David Aguilar
El palomo y la negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné y Bejucco
Lo que le pasó a Hawaii - Bad Bunny
Mejor Álbum de Samba/Pagode
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto - GANADOR
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Alcione - Alcione
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
Caju - Liniker - GANADOR
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Fugacidade - Janeiro
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna - GANADOR
Sentido 5 - A Seco
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca - Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna - GANADOR
Sentido - 5 A Seco
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca - Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - GANADOR
Casa Coração - Joyce Alane [Carvalheira / Altafonte Brasil]
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
Universo De Paixão - Natascha Falcão
Transespacial Fitti [Cachoeira Music]
Mejor Canción en Portugués
Veludo Marrom - Liniker - GANADOR
Um vento passou - Minton Nascimento e Esperanza Spalding
Transe - Zé Ibarra
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Ouro de Tolo - Marina Sena
Mejor Música para Medios Visuales
Cien años de soledad - Camilo Sanabria - GANADOR
- Cada minuto cuenta - Pedro Osuna
- El Eternauta - Federico Jusid
- In The Summers - Eduardo Cabra
- Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla
Mejor Álbum de Música Clásica
Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor - GANADOR
Brouwer, Erena & Others: Guitar Works - Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor
Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale
Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué productor
Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor
Mejor Arreglo
Camaleón - Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead) - GANADOR
Sapato Velho - Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) Cheche Alara, arreglista (David Bisbal)
Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
Flight 962 - Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
Cancionera - GANADOR
Bodhiria
Caju
Enquanto Os Distraídos Amam
Love Cole Porter