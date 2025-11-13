Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso dominan los Latin Grammy

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La vigésima sexta entrega de los Latin Grammy volvió a Las Vegas para celebrar al talento musical latinoamericano. Y durante esta velada, Bad Bunny reafirmó su impacto en la musical al consagrarse con el álbum del año por su éxito Debí Tirar Más Fotos.

La sorpresa de la noche fue el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes han destacado en la escena por fusionar hip hop, el soul, la electrónica y el pop. Los intérpretes lograron llevarse a casa cinco gramófonos: mejor video musical versión corta por #tetas, mejor video musical versión larga por Papota, mejor álbum de música alternativa por Papota, mejor canción alternativa por #tetas y mejor canción pop por El día del amigo.

Por su parte, Karol G se alzó con el premio a la canción del año por el exitoso sencillo Si Antes Te Hubiera Conocido.

El cantante español Alejandro Sanz también destacó en esta entrega al obtener el gramófono de grabación del Año por Palmeras En El Jardín, y a mejor álbum pop contemporáneo por su álbum ¿Y Ahora Qué?.

Paloma Morphy se coronó como la mejor nueva artista de la edición 2025 de los Latin Grammy.

Lista de ganadores

Álbum del Año

Puñito de Yocahu - Vicente García

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

Al romper la burbuja - Joaquina

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Caju - Liniker

Cancionera - Natalia Lafourcade

Raíces - Gloria Estefan

Debí tirar más fotos - Bad Bunny - GANADOR

Palabra de to's (SECA) - Carín León

Mejor Nuevo Artista

Annasofia

Juliane Gamboa

Yerai Cortés

Alleh

Sued Nunes

Camila Guevara

Isadora Sofía Figueroa

Ruzzi

Paloma Morphy - GANADORA

Alex Luna

Mejor Canción Pop

El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADOR

Te quiero - Nicole Zignago

Bogotá - Andrés Cepeda

Querida yo - Yami Safdie & Camilo

Soltera - Shakira

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

De Maravisha - Tokischa y Nathy Peluso

La Plena - W Sound 05 - W Sound y Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

DTMF - Bad Bunny - GANADOR

Grabación del Año

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Ao Teu Lado - Liniker

Cancionera - Natalia Lafourcade

Baile inolvidable - Bad Bunny

DTMF - Bad Bunny

Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz - GANADOR

El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Lara - Zoe Gotusso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Si antes te hubiera conocido - Karol G

Canción del Año

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

Cancionera - Natalia Lafourcade

Veludo Marrom - Liniker

Baile inolvidable - Bad Bunny

DTMF - Bad Bunny

Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz

El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Otra noche de llorar - Mon Laferte

Bogotá - Andrés Cepeda

Si antes te hubiera conocido - Karol G - GANADORA

Mejor Canción Urbana

Cosas pendientes - Maluma

DTMF - Bad Bunny - GANADOR

En La City - Trueno y Young Miko

La Mudanza - Bad Bunny

Xq Eres Así - Álvaro Díaz

Mejor Álbum de Música Urbana

Naiki - Nicki Nicole

Underwater - Fariana

Elyte - Yandel

Debí tirar más fotos - Bad Bunny - GANADOR

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal - GANADOR

Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Caminando Piango Piango - Orquesta Failde

Raíces - Gloria Estefan - GANADORA

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Cuarto Azul - Aitana

Palacio - Elsa y Elmar

Al romper la burbuja - Joaquina

En Las Nubes con mis panas - Elena Rose

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz - GANADOR

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda - GANADOR

Cursi - Zoe Gotusso

Lo que nos faltó decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carneige Hall - Natalia Lafourcade

Después de los 30 - Raquel Sofía

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Orión (Sistek Remix) Boza - Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

Qqqq - Ela Minus

Rulay En Dubai - (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Veneka - Rawayana y Akapellah - GANADOR

Mejor Interpretación Reggaeton

Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro y Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny - GANADOR

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel y Tego Calderón

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

El favorito de mami - Big Soto y Eladio Carrion

Fresh - Trueno - GANADOR

Parriba - Akapellah y Trueno

Sudor Y Tinta - J Nia & Vakero

Thc - Arcángel

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Mirada - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLux

Evolución - Grupo Firme

Palabra De To's (Seca) - Carín León - GANADOR

Incómodo - Tito Double P

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Ouro De Tolo - Marina Sena,

Transe Zé Ibarra - Zé Ibarra

Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon

Veludo Marrom - Liniker - GANADOR

Track from: Caju

Compositor del Año

Edgar Barrera - GANADOR

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton - GANADOR

Matheus Stiirmer

Edgar Barrera

Andres Torres

Mauricio Rengifo

Mejor Canción Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade - GANADORA

aeropuerto - Joaquina

Amarte sin que quieras irte - Camilú

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García

Mejor Álbum Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade - GANADORA

Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura

Relatos - Ale Zéguer

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

el cuerpo después de todo - Valeria Castro

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G - GANADORA

Cariñito - Techy Fatule

Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Si Volviera Jesús - Victor Manuelle

Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

La Foto - Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Novato Apostador - Eddy Herrera - GANADOR

El más completo - Alex Bueno

Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR

La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

Son 30 - Checo Acosta

Mejor Canción Alternativa

#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADORES

(Sola) - Paloma Morphy

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

El Ritmo - Bandalos Chinos

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota - Ca7riel & Paco Amoroso - GANADORES

Daisy - Rusowsky

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

Para quien trabajas vol. 1 - Marilina Bertoldi

Bodhiria - Judeline

Mejor Canción de Rock

EMPATE: La Torre - RENEE / Sale El Sol - Fito Paez - GANADORES

Legado - A.N.I.M.A.L

TRNA - Ali Stone

VOLARTE - Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana - Morat - GANADORES

Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

R - RENEE

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable - Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale) - GANADOR

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

Mejor Diseño de Empaque

Cuarto Azul - Christian Molina, director de arte (Aitana) - GANADOR

Cuba And Beyond - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Gigante (Leiva)

Masters Of Our Roots Ana Gonzalez - Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, directores de arte (Albita & Chucho Valdés)

Por Esas Trenzas - Daniela Tomas, directora de arte

Mejor Álbum de Música Banda

4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADORES

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande - GANADORES

Buscapié - Luis Pescetti

Jirafas - Rita Rosa

Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo - Malibu

Cenas Infantis - Palavra Cantada

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Caju - Liniker - GANADOR

Só Quero Ver - BK’ & Evinha

Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor Álbum de Rock

Novela - Fito Paez - GANADOR

Luna en obras - Marilina Bertoldi

Legado - A.N.I.M.A.L

Gigante - Leiva

A tres días de la tierra - Eruca Sativa

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Big Swing - José Alberto “El Canario”

Mira Cómo Vengo - Isaac Delgado

Mejor Canción de Pop/Rock

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia - GANADOR

Ángulo Muerto - Leiva

Lucifer - Lasso

no llames lo mio nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un último vals - Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Empate: Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet - GANADORES

Le Fleur De Cayenne - Paquito D' Rivera & Madrid - New York Connection Band

Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio

Golden City - Miguel Zenón

Mejor Álbum de Tango

En Vivo 20 años - Tanghetto - GANADOR

Colángelo… Tango - José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín - Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu - Richar Scofano, Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma

Mejor Álbum de Música Flamenca

Flamencas - Las Migas - GANADORES

Azabache - Kiki Morente

Sangre Sucia - Ángeles Toledano

KM.0 - Andrés Barrios

Mejor Álbum Folclórico

Joropango - Kerreke y Daniela Padrón - GANADORES

#Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue

Lentamente - Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe - Julieta Rada

Conjuros - Susana Baca

Mejor Álbum Cristiano en Español

Legado - Marcos Witt - GANADOR

Coritos Vol. 1 - Israel & New Breed

Exaltado - Marco Barrientos

La Novia - Christine D'clario

Aquí Estamos - Marco Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares - GANADOR

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

A Maior Honra - Julliany Souza

Razão Da Esperança - Paloma Possi

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas - Baianasystem - GANADOR

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Mejor Video Musical Versión Corta

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

El Club - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer - Bk'

Cura Pa Mi Alma - Vera Grv

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) - Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito de Yocahú - Vicente García - GANADOR

Calidosa - Mike Bahía

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Mejor Álbum de Música Sertaneja

José & Durval - Chitãozinho & Xororó - GANADOR

Do Velho Testamento - Tierry

Let's Go Rodeo - Ana Castela

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado

Obrigado Deus - Léo Foguete

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería - Los Tigres Del Norte - GANADORES

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

“V1V0” - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido - GANADOR

6 - Juan Treviño

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

Reflexiones - Grupo Cultura

Yo No Te Perdí - Gabriella

Imperfecto, Vol. 2

Mejor Álbum Instrumental

Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv - GANADOR

Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván “Melón” Lewis

Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta - Yamandu Costa

Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Mejor Canción de Raíces

Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío - GANADORES

Como quisiera quererte - Natalia Lafourcade y El David Aguilar

El palomo y la negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné y Bejucco

Lo que le pasó a Hawaii - Bad Bunny

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto - GANADOR

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2

Pagode Da Mart'nália - Mart'nália

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho

Alcione - Alcione

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Caju - Liniker - GANADOR

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Fugacidade - Janeiro

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna - GANADOR

Sentido 5 - A Seco

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna - GANADOR

Sentido - 5 A Seco

Pique - Dora Morelenbaum

Divina Casca - Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - GANADOR

Casa Coração - Joyce Alane [Carvalheira / Altafonte Brasil]

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané

Universo De Paixão - Natascha Falcão

Transespacial Fitti [Cachoeira Music]

Mejor Canción en Portugués

Veludo Marrom - Liniker - GANADOR

Um vento passou - Minton Nascimento e Esperanza Spalding

Transe - Zé Ibarra

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Ouro de Tolo - Marina Sena

Mejor Música para Medios Visuales

Cien años de soledad - Camilo Sanabria - GANADOR

Cada minuto cuenta - Pedro Osuna

El Eternauta - Federico Jusid

In The Summers - Eduardo Cabra

Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum de Música Clásica

Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor - GANADOR

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works - Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale

Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué productor

Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor

Mejor Arreglo

Camaleón - Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead) - GANADOR

Sapato Velho - Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) Cheche Alara, arreglista (David Bisbal)

Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

Flight 962 - Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Cancionera - GANADOR

Bodhiria

Caju

Enquanto Os Distraídos Amam

Love Cole Porter