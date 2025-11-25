Muere la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

MIAMI.- Gabriela Michel, actriz mexicana de doblaje y madre de Aislinn Derbez , falleció a los 65 años a causa de un infarto. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), y posteriormente confirmada por la propia Aislin en un breve comunicado compartido en redes sociales.

El fallecimiento ocurrió el lunes 24 de noviembre y la causa del fallecimiento fue un infarto.

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", inicia el texto compartido por la también actriz e hija de la fallecida con Eugenio Derbez.

"En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", concluyó la conductora del podcast La Magia del Caos.

Aislinn Derbez comunicado Aislinn Derbez se pronuncia tras la muerte de su madre, Gabriela Michel. Captura de pantalla/Instagram/@aislinnderbez

Trayectoria

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes lamentó el fallecimiento de la artista y envió sus condolencias a la familia, especialmente a sus hijas Aislinn, Michelle y Chiara; así como también a su esposo, el actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", reza el escrito.

Asimismo, recordó la trayectoria de Michel, quien prestó su voz en grandes producciones como lo fue la serie Sex and the City, donde hizo el doblaje de Samantha Jones.

Michel también prestó su voz a personajes como Eloise Hawking en Lost, Marva Kulp Jr en The Parent Trap, Alma Hodge en Desperate Housewives, y la Sra. Jameson en Hannah Montana.

La intérprete se mantuvo lejos de los reflectores hasta su relación con Eugenio Derbez. Pese a dar la bienvenida al mundo a Aislinn, el romance no prosperó.

Durante su participación en el programa En Familia... con Chabelo, conoció a Jorge Alberto Aguilera, conocido en la televisión como El Señor Aguilera.