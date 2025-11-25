martes 25  de  noviembre 2025
SUCESOS

Detienen a dos hombres y dos mujeres por robo en el Louvre

Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que dio la vuelta al mundo

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre.&nbsp;

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 

AFP

PARÍS.- Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía.

"Cuatro personas fueron detenidas", dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.

Lee además
Imagen referencial de agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD).
ATRACO

Investigan intento de robo en una perfumería de Miami
Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 
POLÉMICA

Emiten orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del Miss Universo

Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que dio la vuelta al mundo. Los otros tres fueron arrestados en octubre.

Robo al museo

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada de diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El rápido robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que privilegió las operaciones visibles y atractivas" en detrimento de la seguridad.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto "colosal" para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Muere la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

Hailey Bieber revela que Justin Bieber le comparte ropa

Romeo Santos sorprende en concierto de Bad Bunny como artista invitado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Te puede interesar

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

Por Carlos Armando Cabrera
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
ECONOMíA

Ventas minoristas suben más de un 4% en septiembre respecto al mismo mes de 2024

Imagen referencial.
AUDITORÍA REVELADORA

Congelan pagos de Medicaid en Florida por falta de credenciales en 1.000 terapeutas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACION

USCIS reabrirá casos de refugiados admitidos entre 2021 y 2025

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESO

Joven de 18 años resulta herido en balacera, policía busca al responsable