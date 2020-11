Romina Aguilar, la argentina que aromatiza las casas de las celebridades

Madre soltera de dos niñas y sin familia en Miami, Romina Aguilar comenzó su vida como inmigrante trabajando como mesera. Posteriormente y- gracias a su gran dedicación- llegó a convertirse en mánager de restaurantes, y luego fue contratada por una compañía de aromatización, donde descubrió su real vocación y pasión por aromatizar ambientes.

“Hace seis años entré a este rubro y descubrí que tenía un olfato clínico para percibir y crear aromas únicos. Cuando aprendí lo máximo que pude, decidí independizarme porque me di cuenta de que había un nicho por explorar: el de aromatizar casas”, recordó.

“Pero, como todo en la vida, nada es color de rosa. Me independicé y al año me fui a pique. Lo perdí todo debido a un mal negocio y el banco me cerró todas las cuentas. Pero como dicen por ahí: tropiezo no es caída, y me levanté de nuevo”.

Dándole aroma a los sueños en Miami

Convencida de que todo pasa por algo, Romina Aguilar re-inventó su compañía con ayuda de sus hijas. Tanto así que hoy en día la mayor estudia negocios, con el fin de levantar su propio emprendimiento también. Y la más chiquita, de 12 años, es su fiel compañera.

“Hace un mes y medio inauguramos nuestra primera tienda física, y todavía no me lo puedo creer. En plena época de pandemia estar viviendo este sueño es algo que solo pasa en Estados Unidos. Por eso le digo a todos los emprendedores que no pierdan la fe y las ganas. Lo importante es amar lo que uno hace, ser disciplinado, ofrecer un buen producto, y el resto llega solo”.

Con una envidiable cartera de clientes, entre los que figuran celebridades y reconocidas marcas, Romina Aguilar proyecta seguir expandiendo su sistema único que se caracteriza por difuminar aceites a través de un sistema frío. Cualquier espacio, por pequeño que sea, que cuente con aire acondicionado, se puede aromatizar.

“Nuestro sistema funciona a través del aire frío que succiona el aceite, lo quiebra en nanopartículas y lo difumina en la casa. Por eso no moja, no genera humedad, no deja residuo, no se pega en los ductos, no mancha, y lo más importante: dura y se impregna por meses”.

“Un buen aroma calma, nos transporta, nos llena de alegría y nos hace disfrutar aún más en el hogar. Por eso amo lo que hago, porque está comprobado que el efecto psicológico que causa es positivo. Los negocios con los que trabajo han comprobado que cuando instalan aromatización sus ventas aumentan porque las personas pasan más tiempo en la tienda, y eso es algo que me llena de satisfacción”, finalizó.