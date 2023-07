Rosalía concluye "Motomami World Tour" en París

No obstante, ya en tarima la española se dirigió a los asistentes con unas emotivas palabras que dedicó a este capítulo de su vida. “La lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita y Motomami se termina en París”, dijo.

“Tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco y a los que os estoy muy, muy agradecida. El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideítas, o ilusiones, pero pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá. A todos mis fans en el mundo entero quiero que sepáis que os adoro y que sois lo mejor que me ha pasado”, agregó Rosalía ante todos sus seguidores en la capital francesa.

Embed Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. ❤️Gracias a todxs lxs… pic.twitter.com/HcPmEWIsy4 — R O S A L Í A (@rosalia) July 24, 2023

Motomami World Tour es la primera gira mundial de la artista catalana y se paseó por 21 países de tres continentes, con un total de 66 fechas.

Según la revista Billboard, Rosalía se presentó durante este tour ante un aproximado de dos millones de personas.

“La manera que yo abordo el escenario, lo sagrado que es un escenario para mí, lo es siempre, sea donde sea”, dijo la cantante a la revista de música a inicios del 2023. “Hay culturas que demuestran su cariño de manera diferente. Y hay culturas que son más loud que otras, (…) culturas que son más hacia afuera o más hacia adentro, pero yo no creo que eso sea mejor o peor. Simplemente diferente. Entonces yo intento ser siempre generosa en el escenario”.

