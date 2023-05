Rosalía repudia publicación sobre sus supuestos desnudos

El artista también dio a entender que él y Rosalía habían mantenido una relación y comentó en la foto: “Lo mejor que verás hoy”.

Seguidores de la cantante española repudiaron la publicación de JC Reyes, quien más tarde hizo una transmisión para alegar que había sido la propia Rosalía quien le envió las imágenes en donde parece estar desnuda, y no se disculpó sino que justificó su acción.

“Yo no puedo estar subiendo las fotos de la chavala, foto que me manda a mí, tío. Eso sería de sinvergüenza, ¿no? Estaba pensando lo malo que sentía. No era pa’ que se altere de esa manera”, alegó Reyes en el video. “A las mujeres estas que me estáis poniendo: ‘¿Qué haces?’, ‘Qué asco das’... A la chavala [Rosalía] nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?”, agregó.

Reyes aprovechó la oportunidad para confirmar que la imagen había sido manipulada por el mismo con Photoshop e insinuar que próximamente hará un nuevo lanzamiento musical. “Esperen el próximo tema, se llama Rosalía”, dijo.

Ante la controversia, Rosalía respondió en redes sociales el ataque de Reyes y aseveró que sus acciones dan pena, pues intenta aprovecharse de su figura para obtener más reproducciones. “Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, tuiteó Rosalía.

Embed Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

FUENTE: REDACCIÓN