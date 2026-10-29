Selena Gomez y Demi Lovato reviven su era de "princesas Disney" para Rare Beauty

Selena Gomez y Demi Lovato se unen para el lanzamiento del Delena Soft Pinch Blush Bundle, una edición especial de la aclamada marca de cosméticos Rare Beauty.

Selena Gómez y Demi Lovato , estrellas de la cultura pop, volvieron a coincidir frente a las cámaras para protagonizar la campaña Still Making Each Other Blush de Rare Beauty, la exitosa marca de maquillaje creada por Gómez.

Las fotos de la campaña rinden homenaje a Programa de protección de princesas, el largometraje de Disney Channel que ambas protagonizaron en 2009. Selena vuelve a lucir un vestido azul y Demi uno amarillo —ambas con sus respectivas tiaras— para recrear la estética del póster original 17 años después.

«Una vez princesa, siempre princesa», reza el mensaje de la publicación de Instagram con el que celebran tanto su icónico pasado en Disney como una amistad que nació en el programa Barney y sus amigos.

Su vínculo, según explicó Lovato en una entrevista concedida a ELLE, ha atravesado diversas etapas: «Hay momentos en nuestras vidas en los que estamos muy presentes y otros en los que no mantenemos una comunicación constante».

La complicidad entre ambas también queda plasmada el video promocional de la campaña, en el que ambas retoman la dinámica desenfadada de los videos que ganaron viralidad en YouTube durante su adolescencia.

A la par con la campaña, la firma presentó el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un kit de edición limitada que incluye dos variantes de su exitoso rubor líquido y una brocha exclusiva. El concepto bautiza la propuesta con la denominación «Delena», el clásico pseudónimo que le dieron sus fans a su relación.

El estuche incorpora las sombras Hope (un tono malva nude lucido por Selena) y Virtue (un beige melocotón cálido elegido por Demi). Con estos dos tonos de la gama Soft Pinch Liquid Blush, la marca plasma la personalidad de cada artista.

El set de edición especial está a la venta exclusivamente en la web de Rare Beauty por 50 dólares.