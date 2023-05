Roy Roselló revela nuevos detalles sobre su violación

"Yo conocí a José Menéndez porque él era el director de RCA Records", explicó Roselló, quien agregó que de no haber sido porque se encontraba acompañado en su primera visita a la disquera, Menéndez lo habría violado.

"Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo", recordó el exintegrante de Menudo.

"Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: 'está bien'. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo (Díaz, mánager de la banda en ese entonces) empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente", destacó Roselló, quien en ese momento tenía apenas 14 años de edad.

En el lugar, el menor de edad fue obligado a tomar una taza de vino: "Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme".

El joven no pudo hacer resistencia, explicó, para detener a Menéndez.

"Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir", describió.

De acuerdo con Roselló, y pese a no dar más detalles, esa no fue la única ocasión en la que el ejecutivo de RCA abusó sexualmente de él.

