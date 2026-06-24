Rubén Blades es el invitado especial del Festival de Jazz de Vitoria

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

VITORIA.- Rubén Blades será la superestrella de la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria , que entre el 13 y 18 de julio ofrecerá medio centenar de conciertos, la mayoría gratuitos, según destacó este miércoles el director del certamen, Iñigo Zarate.

Este miércoles se presentó de manera oficial la programación de esta edición, cuyo plato fuerte de este año llegará el viernes 17 con la actuación de Rubén Blades.

El músico panameño, ganador de 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, estará acompañado de la big band liderada por Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos, y recordará clásicos como Pedro Navaja, Decisiones y Amor y Control, entre otros.

Festival

El festival arrancará el miércoles 15 con la cantante estadounidense Gretchen Parlato, que presentará su último disco, compuesto con su antiguo compañero de banda, bajista, guitarrista y compositor Alan Hampton.

La velada la completará el grupo 'a capela' Take con una trayectoria de más de cuarenta años y una decena de Grammys, y formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

El jueves 16 será el concierto del grupo estadounidense Sun Ra Arkestra, en activo desde mediados de la década de 1950, con más de cien álbumes en su haber y conocido mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el swing, el free jazz "de la era espacial", el bebop, baile, y una puesta en escena afrofuturista.

El broche final del festival lo pondrán el sábado 18 los grupos The Bad Plus y Snarky Puppy. Los primeros, en su gira de despedida, ponen fin a una etapa en la que se ha confirmado como uno de los conjuntos más influyentes e innovadores del jazz moderno.

Cerrarán la velada los ganadores de cinco Premios Grammy Snarky Puppy, banda fundada por el bajista y compositor principal Michael League en 2004 y formada por hasta 25 músicos en rotación.

FUENTE: EFE