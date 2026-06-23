martes 23  de  junio 2026
CINE

Nueva versión de "The Blair Witch Project" llega al cine en 2027

La cinta, que todavía no cuenta con nombre oficial, será dirigida por Dylan Clark, que ha trabajado en cortometrajes como Home Movies o Transfigure

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The Blair Witch Project (1999) 

Captura de pantalla / YouTube

LOS ÁNGELES.- La nueva versión de The Blair Witch Project que está llevando a cabo Lionsgate se estrenará en cines el 24 de septiembre de 2027, informó la plataforma en redes sociales.

La cinta, que todavía no cuenta con nombre oficial, será dirigida por Dylan Clark, que ha trabajado en cortometrajes como Home Movies o Transfigure. Tampoco se han dado detalles de la trama, ni del elenco.

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Los protagonistas de la película original, Joshua Leonard y Michael C. Williams, así como los directores de dicho proyecto, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, serán los productores ejecutivos de esta producción, informó The Hollywood Reporter.

La producción se había anunciado en la CinemaCon de 2024, en donde Lionsgate y Blumhouse resaltaron su intención de reinventar los clásicos de terror con una nueva visión para las nuevas generaciones.

Película histórica

The Blair Witch Project revolucionó el cine de terror en 1999 al popularizar el subgénero del metraje encontrado (found footage), una técnica que emplea cámaras aparentemente manejadas por los propios protagonistas y que genera una sensación de hiperrealismo capaz de hacer dudar al espectador sobre la autenticidad de las imágenes.

El filme relata la historia de tres estudiantes de cine que se adentran en los bosques de Maryland en 1994 para filmar un documental sobre el mito de una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII, pero en su trayecto comienzan a experimentar fenómenos aterradores que quedan documentados en sus cámaras de mano.

Los creadores, además, fueron pioneros en el marketing viral en internet, al crear páginas web y foros falsos alrededor del tema para crear una leyenda urbana creíble.

La cinta fue un éxito en taquilla, pese a su corto presupuesto de 35.000 dólares, recaudó más de 248 millones de dólares a nivel mundial

FUENTE: EFE

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