martes 23  de  junio 2026
LETRAS

La Editorial El Ateje publica "Memoria del pantano", de Grethel Delgado

El libro, ganador del Concurso de Poesía Centenario de la Ciudad de Hialeah, es una cartografía poética de la ciudad, del exilio y la memoria colectiva

El libro Memoria del pantano, de Grethel Delgado.&nbsp;

El libro Memoria del pantano, de Grethel Delgado. 

Cortesía/Editorial El Ateje
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Editorial El Ateje, dirigida por el escritor Luis de la Paz, publicó Memoria del pantano, el nuevo libro de la escritora y periodista de Diario Las Américas, Grethel Delgado Álvarez. La obra ganó el Concurso de Poesía Centenario de la Ciudad de Hialeah, convocado por las Bibliotecas Públicas de Hialeah en conmemoración del centenario de la ciudad.

La presentación oficial del libro tendrá lugar en septiembre en la Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, y formará parte de un año importante para la autora, quien además participará en la Feria del Libro de Miami 2026, el próximo mes de noviembre.

Lee además
La autora Grethel Delgado y la portada de su novela, No me hablen de Cuba.
LETRAS

Grethel Delgado cuenta cómo surge "No me hablen de Cuba"
La autora firmando ejemplares. 
LETRAS

Periodista de DIARIO LAS AMÉRICAS Grethel Delgado recibe premio internacional de poesía en España

Memoria del pantano propone una inmersión poética en la historia visible y secreta de Hialeah. Más que un homenaje, el libro construye una memoria colectiva de la ciudad a través de sus capas históricas: el pantano originario, los pueblos indígenas, los fundadores, los inmigrantes, los comerciantes, los trabajadores y las distintas oleadas del exilio cubano.

En sus poemas conviven figuras esenciales de la historia local como A.W. Stanton, fundador de Hialeah; Jack Grethen, primer alcalde de la ciudad; la inmortal Celia Cruz, cuya presencia sigue viva en la “Celia Cruz Way”; empresarios y familias históricas como los Acevedo y Gus Machado; así como generaciones enteras de Pedro Pan, marielitos, balseros y exiliados que hicieron de Hialeah una extensión de Cuba en Estados Unidos. El libro también incorpora referencias a veteranos, obreros, comerciantes y personajes anónimos que conforman el tejido humano de la ciudad.

Uno de los poemas está dedicado al sargento David Harold McDonald, residente de Hialeah, caído en Vietnam en 1969, cuya memoria es evocada en el poema Mishipeshu.

La dimensión visual del libro dialoga con esa misma memoria. El poemario cuenta con un arte de portada y contraportada concebido por la diseñadora venezolana Jennifer Galviz, cuya propuesta gráfica acompaña la atmósfera de la obra a partir de la imagen de una trabajadora anónima, fotografía que inspiró uno de sus poemas.

El jurado del concurso, integrado por Uva de Aragón, Legna Rodríguez Iglesias y el traductor literario Eduardo Aparicio, seleccionó la obra por unanimidad, destacando su capacidad de “enlazar la historia, las costumbres y la vida cotidiana con un aliento poético capaz de transformar lo local en experiencia universal”.

En palabras de Osvaldo Gallardo González, coordinador del concurso, Memoria del pantano “no se limita a evocar una ciudad, sino que la observa e interroga”, lo que permite rescatar “la persistencia de aquel pantano original del que la ciudad continúa emergiendo”.

Grethel Delgado Álvarez es poeta, narradora y periodista residente en Miami. Ha publicado los libros Y solo estamos en verano (País Vasco, España, 2026), Melancolía South Beach (Cádiz, España, 2025), No me hablen de Cuba (novela, Miami, 2022), 1987 o Margot teoriza sobre los Gauloises y la falta de coherencia (teatro, 2012), Mariposas (teatro, 2011), Mi familia ideal (teatro, 2009) y Necesidad de los cultos (poesía, 2009).

Su obra ha sido reconocida con distinciones literarias, entre ellas: XXXV Certamen de Poesía Ernestina de Champourcín (2025), I Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji (2024), Premio de Teatro de la Universidad de La Laguna (2014), Premio Calendario de Teatro (2012), Premio Pinos Nuevos de Teatro (2011) y Premio David de Teatro (2009), además de haber sido finalista del Premio Paz de Poesía (Miami, 2024), y del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada (2021).

El libro está disponible en Amazon.

Temas
Te puede interesar

Periodista Grethel Delgado celebra el Premio de Poesía Ernestina de Champourcín

Nueva versión de "The Blair Witch Project" llega al cine en 2027

Hijo de Liam Payne es nombrado único beneficiario de su herencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
FALLO ABSOLUTORIO

Jurado de Miami-Dade declara no culpable a George Pino por accidente náutico

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.  
MEDIO ORIENTE

Estrecho de Ormuz tuvo el lunes el mayor tráfico marítimo desde el inicio de la guerra

Ala noreste de Champlain Towers South el día del colapso. 
ORIGEN DE LA TRAGEDIA

Revelan causa del fatídico colapso de Champlain Towers South donde murieron 98 personas en 2021

El presidente Donald J. Trump en el evento de Artes Marciales Mixtas celebrado en las afueras de la Casa Blanca.
INTENTO DE ATENTADO

FBI arresta a dos personas más por presunto complot en EEUU

Te puede interesar

Concejo de Hialeah en reunión ordinaria. 
AGILIZAR SERVICIOS

Concejo de Hialeah vota inversión de $45 millones para ampliar Building y modernizar City Hall

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.
NEGOCIACIONES

Precios del petróleo caen por tráfico en el Estrecho de Ormuz

Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo, el primero en la historia en marcar en seis Mundiales

Ala noreste de Champlain Towers South el día del colapso. 
ORIGEN DE LA TRAGEDIA

Revelan causa del fatídico colapso de Champlain Towers South donde murieron 98 personas en 2021

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
ESTRATEGIA

La familia Castro apuesta por un capitalismo de amigos para intentar convencer a Washington