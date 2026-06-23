La Editorial El Ateje publica "Memoria del pantano", de Grethel Delgado

La Editorial El Ateje, dirigida por el escritor Luis de la Paz, publicó Memoria del pantano , el nuevo libro de la escritora y periodista de Diario Las Américas, Grethel Delgado Álvarez. La obra ganó el Concurso de Poesía Centenario de la Ciudad de Hialeah, convocado por las Bibliotecas Públicas de Hialeah en conmemoración del centenario de la ciudad.

La presentación oficial del libro tendrá lugar en septiembre en la Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, y formará parte de un año importante para la autora, quien además participará en la Feria del Libro de Miami 2026, el próximo mes de noviembre.

Memoria del pantano propone una inmersión poética en la historia visible y secreta de Hialeah. Más que un homenaje, el libro construye una memoria colectiva de la ciudad a través de sus capas históricas: el pantano originario, los pueblos indígenas, los fundadores, los inmigrantes, los comerciantes, los trabajadores y las distintas oleadas del exilio cubano.

En sus poemas conviven figuras esenciales de la historia local como A.W. Stanton, fundador de Hialeah; Jack Grethen, primer alcalde de la ciudad; la inmortal Celia Cruz, cuya presencia sigue viva en la “Celia Cruz Way”; empresarios y familias históricas como los Acevedo y Gus Machado; así como generaciones enteras de Pedro Pan, marielitos, balseros y exiliados que hicieron de Hialeah una extensión de Cuba en Estados Unidos. El libro también incorpora referencias a veteranos, obreros, comerciantes y personajes anónimos que conforman el tejido humano de la ciudad.

Uno de los poemas está dedicado al sargento David Harold McDonald, residente de Hialeah, caído en Vietnam en 1969, cuya memoria es evocada en el poema Mishipeshu.

La dimensión visual del libro dialoga con esa misma memoria. El poemario cuenta con un arte de portada y contraportada concebido por la diseñadora venezolana Jennifer Galviz, cuya propuesta gráfica acompaña la atmósfera de la obra a partir de la imagen de una trabajadora anónima, fotografía que inspiró uno de sus poemas.

El jurado del concurso, integrado por Uva de Aragón, Legna Rodríguez Iglesias y el traductor literario Eduardo Aparicio, seleccionó la obra por unanimidad, destacando su capacidad de “enlazar la historia, las costumbres y la vida cotidiana con un aliento poético capaz de transformar lo local en experiencia universal”.

En palabras de Osvaldo Gallardo González, coordinador del concurso, Memoria del pantano “no se limita a evocar una ciudad, sino que la observa e interroga”, lo que permite rescatar “la persistencia de aquel pantano original del que la ciudad continúa emergiendo”.

Grethel Delgado Álvarez es poeta, narradora y periodista residente en Miami. Ha publicado los libros Y solo estamos en verano (País Vasco, España, 2026), Melancolía South Beach (Cádiz, España, 2025), No me hablen de Cuba (novela, Miami, 2022), 1987 o Margot teoriza sobre los Gauloises y la falta de coherencia (teatro, 2012), Mariposas (teatro, 2011), Mi familia ideal (teatro, 2009) y Necesidad de los cultos (poesía, 2009).

Su obra ha sido reconocida con distinciones literarias, entre ellas: XXXV Certamen de Poesía Ernestina de Champourcín (2025), I Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji (2024), Premio de Teatro de la Universidad de La Laguna (2014), Premio Calendario de Teatro (2012), Premio Pinos Nuevos de Teatro (2011) y Premio David de Teatro (2009), además de haber sido finalista del Premio Paz de Poesía (Miami, 2024), y del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada (2021).

El libro está disponible en Amazon.