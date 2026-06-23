martes 23  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Hijo de Liam Payne es nombrado único beneficiario de su herencia

Dado que el artista murió sin dejar un testamento formal, su patrimonio quedó inicialmente bajo evaluación legal para determinar su destino

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

AFP/Tolga Akmen
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bear Grey Payne, el hijo de nueve años del fallecido cantante británico Liam Payne, ha sido nombrado de manera oficial como el único beneficiario de su millonaria herencia, según revelaron documentos judiciales de la corte británica obtenidos por People.

El exintegrante de la exitosa boyband One Direction falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras sufrir una caída desde el balcón de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

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Dado que el artista murió sin dejar un testamento formal, su patrimonio quedó inicialmente bajo evaluación legal para determinar su destino conforme a las leyes del Reino Unido.

La fortuna total del músico asciende exactamente a 29.007.998 dólares (aproximadamente 21 millones de libras esterlinas), una cifra neta calculada una vez liquidadas las deudas pendientes del cantante. Según la legislación británica sobre sucesiones intestadas, cuando una persona soltera fallece sin un testamento válido, sus bienes son asignados de forma directa a sus hijos o familiares de sangre más cercanos.

Fideicomiso administrado por Cheryl Cole

Aunque el tribunal ha dispuesto que una pequeña porción de estos fondos pueda ser liberada de forma inmediata para cubrir las necesidades corrientes del menor, el grueso de la herencia permanecerá estrictamente protegido y resguardado en un fideicomiso financiero. Bear no podrá disponer plenamente de la fortuna hasta que alcance la mayoría de edad al cumplir los 18 años.

Por este motivo, desde mayo de 2025, la corte designó formalmente a Cheryl Cole —madre del menor, exintegrante del grupo Girls Aloud y expareja de Payne entre 2016 y 2018— junto al experimentado abogado de la industria musical Richard Mark Bray, como los administradores legales de los bienes.

Ambos tendrán una autoridad supervisada por la justicia para gestionar el patrimonio, pero carecen de la potestad para distribuirlo o desviar los fondos fuera del beneficio exclusivo del niño.

Esta resolución judicial pone fin a casi dos años de intensas especulaciones mediáticas en el entorno del pop británico en torno al reparto de los bienes de Payne, garantizando que el legado financiero construido por el artista permanezca íntegramente en manos de su único hijo.

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