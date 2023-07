Rubén Cortada: "Siempre he sido muy solitario"

“Hago terapía con los personajes. Vas a sitios donde normalmente en la vida no te atreves a ir o tienes miedo, porque te sacan una parte que es incómoda. Luego se evoluciona mucho en el juicio, no juzgas a nadie, entiendes que cada uno procede como procede por sus motivos personales. Cada persona llega ahí a su manera, entonces tú no eres nadie para juzgar. Eso para mí es un salto muy cualitativo y cuantitativo en cuanto a la vida en sí”, expuso Rubén Cortada, durante una entrevista que concedió en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS, en el marco de la décima edición de los Premios Platino, en Madrid.

“Y luego empiezas a leer cosas que nunca pensaste leer. Cuando tienes que estudiar sobre un abogado, lees sobre Derecho. Cuando tienes que interpretar a un financiero, pues empiezas a leer sobre Finanzas, y dices: qué desorientado estaba en mi vida. Cuando empiezas a indagar y llegas a sitios que dices: esta lectura no la habría encontrado yo bajo ningún concepto. Y de pronto descubres mundos que no te planteabas que existían”, añadió.

Cortada inició su carrera artística en el mundo del modelaje y fue la moda lo que lo llevó de su Cuba natal a España, donde radica hace 18 años.

“Estaba en la universidad, en la Cujae, estudiando ingeniería automática, pero anteriormente había estudiado un bachillerato, donde mi profesora de literatura me habló de la Casa de la Moda en Cuba. Y yo continué con ese camino. La moda fue lo que me consiguió un contrato en Barcelona, allí estuve los primeros siete años y luego Madrid”, recordó el actor.

“Fue una cosa que yo sentí cuando estudié en Cuba. Tenía una sensación de que pertenecía a ese mundo de interpretación, pero nunca entré. El camino que elegí fue la moda, la moda me llevó a la interpretación y ya no tuve vuelta atrás. Entonces, una vez en ese camino que no tiene final, vas evolucionando, vas yendo más profundo y te das cuenta de que todavía estás al principio. Entonces, como no tiene fin, no me lo acabo, me gusta”, agregó al explicar cómo llegó a la actuación.

Pero lo que más le inspira de su profesión de actor es esa constante búsqueda que considera liberadora.

“Lo que más me gusta de la actuación es la escuela. Cando estamos reunidos 20 actores aventados a decirnos lo que sea. Para mí esa libertad y esa capacidad de no convertirlo en personal, cada vez que salgo de clase me siento a otro nivel, que he subido un escalón más. Invito a todo el mundo a que pase por ese planeta, porque es una cosa increíble”, expresó.

A la pregunta de qué ha sido lo más fuerte que dicho o ha escuchado entre actores, contestó:

“Es que estamos en cámara (risas). Si me ofrecen los villanos es porque el director nota que no tengo conflicto en hacer ciertas cosas. Eso se entrena, entonces ir allí a estudiar eso, a superar esos miedos, ese miedo al castigo social, podrás imaginar las cosas que nos podemos llegar a decir, son horribles, (risas). Pero para mí es importante estar en frente de alguien que me pueda decir lo que sea y no aceptar la provocación desde la parte personal sino como el actor, o sea, crear esa línea, dividir eso. La vida te lleva a ese tatuaje, que sería el único que me haría, que diría: no se aceptan provocaciones”.

“No tengo tatuajes, necesito actividades más fuertes”, agregó, entre risas.

Un antes y un después

Asimismo, admitió que indudablemente el personaje que marcó su carrera fue Faruq, a quien dio vida en la serie El Príncipe.

“Faruq cambió todas las reglas del juego para mí. A Faruq le debo todo, en el mundo latinoamericano y en España. A mí en España me cogieron un cariño increíble por Faruq. y Faruq se convirtió en El Príncipe. Y de El Príncipe salieron personajes que luego me hicieron evolucionar, me exigieron otro nivel de aprendizaje. Cada proyecto te va llevando a descubrir cosas, todo eso se lo debo a Faruq”, dijo.

Cortada contó que para interpretar a su personaje más famoso se valió de sus vivencias en Cuba.

“Yo soy cubano, entonces la base de Faruq es la beca cubana. Estuve becado desde los 12 años, una beca de deportes, conviviendo con deportes de combate, lucha, taekwondo, boxeo, deportes de grupo que se convertían en pandilla. Y yo era tenista y andaba solo. Siempre he sido muy solitario, entonces imagínate, tienes que sobrevivir, son chavales de 12 a 15 años conviviendo a una edad complicada, y de 15 a 18 y de 18 a 20. Es una etapa muy complicada”.

Sobre la esencia protectora del personaje comentó:

“Creo que el cubano desarrolla eso de ser protector. En mi familia también tuve la suerte de observar cómo se respetaba al adulto mayor, cómo se cuidaban entre hermanos y se protegían unos a otros”.

El actor considera que, a pesar de lo que podrían creer, no le debe los roles de villanos a su apariencia y sí al rumbo hacia donde ha decido encaminar su trabajo.

“Es curioso, porque el otro día me encontré con un compañero con el que voy a rodar una serie y me dijo: ‘tío, siempre te ofrecen villanos, es que con esos ojos tío’. Hay quien los lee para un lado, y hay quien los lee para otro. Pero sí me suelen salir estos personajes que tiene como dicotomías, que están ahí entre ambos mundos”, contó.

“Me encantan los villanos, me parecen más divertidos. De momento es lo que me van ofreciendo. Y eso es una muy buena señal de que mi trabajo de alguna manera se valore. Pero no tiene que ver con eso [de los ojos claros]. Va con el trabajo que has hecho, con la preparación. Y yo en mi preparación lo que he hecho es apuntar hacia eso, a lo que juzga la sociedad, son los roles más complicados. Ese es el trabajo del actor, ir adonde no quiere ir la gente. Por eso tenemos este trabajo: hacemos algo que no todo el mundo es capaz de hacer”.

Cortada encarna a Fernando Aguirre en la octava temporada de El Señor de los Cielos. Su próximo proyecto es una serie de época, que se rodará en Sevilla para la televisión española, en la que, una vez más, se adentrará en la piel de un villano.