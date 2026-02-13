viernes 13  de  febrero 2026
Mercedes domina el último día de ensayos oficiales de Fórmula 1 en Baréin

Tras unos primeros días difíciles y polémicos para Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido en la sesión que tuvo lugar el viernes

El italiano Andrea Kimi Antonelli ha tenido la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes desde 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAKHIR.- La escudería de Fórmula 1, Mercedes-AMG, y sus dos pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli dieron las vueltas más rápidas en el último día de los primeros ensayos oficiales de la temporada 2026 en Baréin.

El pequeño reino del Golfo alberga en dos sesiones -de miércoles a viernes, y después del 18 al 20 de febrero- los test oficiales abiertos a las 11 escuderías antes de la temporada que dará comienzo en marzo y cuyo régimen técnico para los motores, los chasis y la aerodinámica ha cambiado por completo.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido, cerrando su mejor vuelta al circuito de Sakhir en 1 minuto, 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas.

El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas, respectivamente. Sus compañeros, el monegasco Charles Leclerc y el vigente campeón del mundo, el inglés Lando Norris, no saltaron al asfalto este viernes luego de haber sido los más rápidos en la víspera.

Canadiense Mboko se mete en el "Top 10" con 19 años

La tenista canadiense Victoria Mboko se aseguró ingresar por primera vez en el Top-10 del mundo a sus 19 años, después de clasificarse este viernes a la final del WTA 1000 de Doha.

Tras darse a conocer con su sorprendente victoria en el WTA 1000 de Montreal en el verano boreal de 2025, la actual 13ª del mundo se impuso este viernes 6-3, 6-2 a la letona Jelena Ostapenko (24ª), finalista del torneo catarí de 2016 y 2025.

Nacida en Estados Unidos, pero criada en Toronto junto a sus padres, que huyeron de la República Democrática del Congo en 1999, Mboko se enfrentará el sábado por el título con la checa Karolina Muchova (19ª), que remontó horas después ante la griega Maria Sakkari (52ª) 3-6, 6-4, 6-1.

FUENTE: AFP

