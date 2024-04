Ryan Gosling y Emily Blunt sorprenden con especial en "SNL"

El protagonista de Barbie se despidió de su era como Ken a través de un monólogo que ofreció anoche en SNL al cantar una versión parodia del éxito de Taylor Swift de 2012 All Too Well. El intérprete nominado al Óscar vistió el emblemático abrigo de piel del filme acompañado por los lentes de sol. Con una melodía triste, Gosling cantó sobre su ruptura mientras tocaba el piano.