martes 18  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Salma Hayek comparte foto con su nieto: "Estamos bendecidos"

Hayek se casó en 2009 con François-Henri Pinault, y desde entonces ha hablado abiertamente sobre el cariño que tiene hacia los hijos de su esposo

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.

La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.

AFP/Ángela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Salma Hayek no esconde la felicidad de convertirse en abuela. A través de Instagram la actriz compartió un video en la que se le aprecia cargando al pequeño miembro de la familia, fruto del matrimonio de su hijastro François Pinault Jr. con Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La mexicana de 59 años escribió: “Estamos bendecidos de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque lo llamaré Panchito. Parece que le encanta y yo no puedo amarlo más”.

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El pequeño ya tiene un mes de vida. Su madre también publicó en la red social fotografías celebrando estas primeras cuatro semanas como padres.

“Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo)... Nuestro primer mes como padres”.

Familia

Hayek se casó en 2009 con François-Henri Pinault, y desde entonces ha hablado abiertamente sobre su faceta como madrastra y el cariño que tiene hacia los hijos de su esposo.

Dos años antes, Salma dio la bienvenida al mundo a su hija Valentina.

“Siempre quise tener muchos hijos y no pude. Mi cuerpo, como un milagro, tuvo uno. La gran bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que tengo cuatro”, dijo a la revista Red en 2017.

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