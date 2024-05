Sam Smith celebra cumpleaños en concierto en Ciudad de México

Sus palabras sobre la lluvia eran en serio, a medida que avanzaba su presentación el chispeo se convirtió en una bienvenida tormenta ligera tras semanas de calor intenso en la ciudad.

El cantante londinense tuvo varios cambios de vestuario y justo cuando la lluvia estaba en su cúspide emergió en el escenario con un impresionante vestido de gala negro con talle encorsetado y una amplia falda, así como unos largos aretes de cristales verdes, que presumió al público antes de dedicarles unas palabras.

“Este año marca un aniversario muy especial para mí y un año muy especial para cualquiera que haya estado conmigo desde el día 1, han pasado 10 años desde que salió mi primer álbum ‘In The Lonely Hour’ y hay canciones de ese disco que nunca he cantado en vivo y decidí que este año quería cantar ésta”, dijo. “La escribí cuando era tan joven y tenía el corazón tan roto y era tan dramático, y ahora cada vez que la canto siento un poco de lástima por mí, pero es muy especial compartirla con ustedes”, agregó antes de interpretar “Good Thing”.

“Stay With Me”, “I’m Not The Only One” y “Lay Me Down” fueron otras de las canciones de su álbum debut que interpretó en la noche. Tampoco podía faltar su éxito con Disclosure “Latch” y otros de sus temas más populares como “Too Good At Goodbyes” y “Diamonds”.

Smith cerró su presentación con una impactante rendición de su éxito con Kim Petras “Unholy”, galardonado con el Grammy en 2023, para la que su cuerpo de bailarines y él mismo interpretaron dramáticamente la canción con vestuarios que incluían corsés negros y velos, en una mezcla de cabaret y motivos góticos.

“Deben ser mis dos años suertudos, porque recién estuvimos en la Ciudad de México el año pasado y les prometo, en serio, este es mi lugar favorito para venir de gira, me han dado los mejores conciertos de mi vida aquí”, señaló.

Otros de los artistas más esperados de la noche fueron los italianos de Måneskin, quienes lograron encender al público al invitar a fans a la tarima para cantar “Kool Kids”, pero también lo desconcertaron al tener una pausa bastante larga inmediatamente después, cuando aún faltaban unos 20 minutos para que terminara su concierto, de acuerdo con el horario del festival.

Mucha gente comenzó a retirarse, pues creían que el concierto ya había terminado, cuando de repente su guitarrista Thomas Raggi reapareció para un solo explosivo y luego se fueron incorporando el vocalista Damiano David, la bajista Victoria De Angelis y el baterista Thomas Raggi. A pesar de que volvieron, no convencieron tanto, pues en este encore repitieron “I Wanna Be Your Slave”, que ya habían cantado antes.

En cambio, un grupo del que la gente no parece cansarse por ahora es Belanova. La banda mexicana de electropop convocó a gran parte de los asistentes del festival al escenario KIA, el segundo más grande del Emblema, a unos dos meses de tener otra presentación estelar en el Festival Vive Latino igualmente de la Ciudad de México. En esta ocasión tuvieron como invitada a Paty Cantú, quien horas antes se había presentado en el festival, para “Tus ojos”. Belanova, que, a más de dos décadas su fundación y tras algunos años alejados del público, ha vivido un gran regreso gracias a la popularidad de su música en TikTok, ya tiene dos fechas programadas para final de año en el Palacio de los Deportes.

Previamente en el día, Bu Cuarón, la hija del cineasta mexicano galardonado con el Oscar Alfonso Cuarón tuvo su debut mexicano con un concierto en el que presentó las canciones de su EP “Drop By When You Drop Dead”. Como era de esperarse, Cuarón estuvo presente en el concierto, al igual que la madre de Bu, la actriz italiana Annalisa Bugliani. Pero no iban solos, en el escenario acompañaron a Bu su hermano Olmo en la guitarra y su primo Mateo en los sintetizadores. Entre el público estaban Enrique y Joselo Rangel de Café Tacvba, el actor Diego Boneta, el DJ y productor mexicano Camilo Lara, el cinefotógrafo Emmanuel “Chivo” Lubezki y el cineasta Carlos Cuarón, tío de Bu y padre de Mateo.

Otras de las artistas que se presentaron en la jornada fueron la venezolana-estadounidense Elena Rose y Nicole Zignago, hija del cantautor peruano Gian Marco. Nicole arrasó en el escenario principal con un concierto vespertino y celebró estar por primera vez presentándose en el festival a un año de ir como público para ver a Camilo, uno de sus artistas favoritos.

Para cerrar la noche, el DJ estadounidense Marshmello presentó un set diferente a lo que ha acostumbrado últimamente al público mexicano, tras éxitos con temas de ritmos latinos como “El merengue” con Manuel Turizo y “Harley Quinn” con la agrupación de música regional mexicana Fuerza Regida. En cambio, esta fue una noche de dubstep, trap, techno y otras mezclas de música electrónica pesada. Marshmello aprovechó para estrenar dos temas que recién acababa de terminar. El público bailó con él hasta el final.

Emblema continuará el sábado con las presentaciones de Anitta, Nicki Nicole, Lali, Nelly Furtado, Christina Aguilera y Calvin Harris.

